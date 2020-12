Epic Games Store : Le onzième des 15 jeux gratuits de fin d'année ne va pas rester seul dans ce bois

Le store en ligne d'Epic Games a lancé le jeudi 17 décembre deux opérations : ses Soldes d'Hiver et, à l'instar de l'an passé, un jeu par jour en cadeau jusqu'à la fin 2020. Voici "númer ellefu".

Les Soldes d'Hiver de l'Epic Games Store sont toujours en cours avec jusqu'à 75% de réduction et le retour des coupons de 10 euros après chaque achat, valables sur des jeux d'une valeur minimum de 14,99 euros. Mais nous ne sommes, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours pas là pour cela. Ni pour vous souhaiter un Joyeux Noël, c'est déjà fait.

Il est temps de parler du neuvième des 15 jeux gratuits jusqu'à l'an prochain. Après Cities Skylines, Oddworld : New 'n' Tasty, The Long Dark, Defense Grid : The Awakening, Alien Isolation, Metro 2033 Redux, Tropico 5, Inside, Darkest Dungeon et My Time at Portia, l'Epic Games Store vous propose de récupérer gratuitement Night in the Woods pour toujours.



Et quel est le pitch de ce jeu d'aventure indépendant ?

Night In The Woods est un jeu d'aventure dans lequel une étudiante abandonne l'université et rentre à la maison pour retrouver ses amis et sa ville de toujours. Détruisez des objets, jouez de la basse, traînez en ville et découvrez des choses qui ne vous sont pas destinées. Revenez chez vous à Possum Springs. .

Attention cependant, vous n'avez pas toute la vie pour l'ajouter sans frais supplémentaire dans votre ludothèque. Chaque jour à 17h00, le cadeau de la boutique change. Vous avez donc moins de 24 heures, là, maintenant, pour en profiter en vous rendant directement sur cette page avec un compte Epic Games.

Rendez-vous demain pour le suivant.