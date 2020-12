Epic Games Store : Le dixième des 15 jeux gratuits de fin d'année vous emmène à la ferme

Comme annoncé il y a quelques jours, le store en ligne d'Epic a lance dès le jeudi 17 décembre deux opérations : ses Soldes d'Hiver et, à l'instar de l'an passé, un jeu par jour en cadeau. Voici "αριθμός δέκα".

À voir aussi : Epic Games Store : 15 jours de jeux gratuits et de nouvelles soldes à venir

Les Soldes d'Hiver de l'Epic Games Store sont toujours en cours avec jusqu'à 75% de réduction et le retour des coupons de 10 euros après chaque achat, valables sur des jeux d'une valeur minimum de 14,99 euros. Mais nous ne sommes, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours pas là pour cela. Ni pour vous souhaiter un Joyeux Noël, c'est déjà fait.

Il est temps de parler du neuvième des 15 jeux gratuits jusqu'à l'an prochain. Après Cities Skylines, Oddworld : New 'n' Tasty, The Long Dark, Defense Grid : The Awakening, Alien Isolation, Metro 2033 Redux, Tropico 5, Inside et Darkest Dungeon, le nouveau cadeau éphémère de l'Epic Games Store s'appelle My Time at Portia.



Un titre plein de bonnes ondes dont voici le pitch :

Démarrez votre nouvelle vie dans la merveilleuse ville de Portia ! Remettez à neuf l'atelier délabré de votre père en remplissant des commandes, en cultivant des plantes, en élevant des animaux et en interagissant avec les drôles d'habitants de cette charmante terre post-apocalyptique !



Récoltez, minez et fabriquez des objets grâce au vieux manuel et au plan de travail de votre père pour devenir l'atelier le plus réputé de Portia. Aidez les habitants à rebâtir la ville et percez ses secrets.

Attention cependant, vous n'avez pas toute la vie pour l'ajouter sans frais supplémentaire dans votre ludothèque. Chaque jour à 17h00, le cadeau de la boutique change. Vous avez donc moins de 24 heures, là, maintenant, pour en profiter en vous rendant directement sur cette page avec un compte Epic Games.

Rendez-vous demain pour le suivant. Et encore Joyeux Noël, au fait !