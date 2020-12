Teruyuki Toriyama (producteur de Bloodborne) quitte Sony Japan Studio

Alors que nous nous apprêtons à réveillonner et que, malgré une année tout en coups durs, nous essayons de laisser place à la fête, voilà que Sony déplore un départ important, après celui cet été de plusieurs vétérans.

Teruyuki Toriyama a été le producteur de certains des plus grands succès de Sony ces dernières années, parmi lesquels des collaborations remarquées avec From Software. Bloodborne ? Il y était. Astro Bot Rescue Mission ? Encore là. Déraciné ? Eh oui. Demon's Souls ? Bien entendu. Être dans les bons coups comme ça, ce n'est pas un hasard. On peut être sûr qu'il a un certain poids et pas mal d'expérience.

Tout cela, il va aller en faire profiter d'autres. Car Toriyama a annoncé sur Twitter qu'il ne ferait plus partie de Sony Interactive Entertainment prochainement :

[Notice]

I will be leaving SIE WWS JAPAN Studio at the end of Dec. To all the users who have supported JAPAN Studio so far,thank you so much! I will continue to take on the challenge of creating new game IPs in my new company, and I ask for your continued support. #JAPANStudio