Le créateur de Silent Hill, Siren et Gravity Rush en dit plus sur son nouveau projet

Il en a fait l'annonce au début du mois de décembre : après plus de vingt ans passés chez Sony, le père de Silent Hill, Siren et Gravity Rush a pris le large pour fonder son studio, avec Junya Okura et Kazunobu Sato. Il avait déjà confié travailler sur un nouveau projet, mais il vient cette fois d'en dresser un premier portrait-robot.

À voir aussi : Famitsu : Le meilleur jeu de 2020 pour les développeurs japonais n'est... pas japonais !

Et à qui Keiichiro Toyama a-t-il adressé ses nouvelles confessions ? À nos confrères d'IGN. C'est à eux que le directeur créatif de Bokeh Game Studio a confirmé que le prochain jeu dont il accouchera parlera aux fans de ses précédents travaux, avec des éléments qui évoqueront les titres sur lesquels il a planché chez Konami et Sony.

Il se montre un poil plus précis :

Ce sera plus un jeu axé sur l'horreur. Mais nous nous concentrerons à en faire une expérience de divertissement pour un plus grand nombre, plutôt qu'un jeu d'horreur hardcore.

Voilà qui est intéressant. Mais ne soyez pas pressés :

Nous commençons tout juste le développement de prototypes, et le développement prendra probablement près de trois ans. Nous espérons donc mettre ce jeu entre vos mains dans trois ans environ.

Objectif 2023 pour ce titre dont on attendra forcément beaucoup et qui sera multi-plateforme, avec le PC comme support principal. On attend des nouvelles. Genre demain.