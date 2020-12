Cyberpunk 2077 : La mise à jour 1.06 disponible

Petit à petit, pour le plus grand bonheur de ses développeurs qui envisageaient certainement une fin 2020 plus reposante, Cyberpunk 2077 corrige les errements pour lesquels certains pestent et le comparent à l'incomparable.

À voir aussi : L'image du jour : Cyberpunk 2077 en Hyperlapse et en 4k

Bientôt Noël. Avant que le vieux barbu passe chez vous sans prévenir, CD Projekt RED vous propose un nouveau patch pour son jeu écoulé à plus de 13 millions d'exemplaires. Moins massif que le précédent, il se focalise sur des problèmes très précis, discutés à travers la Toile, et qui ont pas mal plombé l'expérience des joueurs.

Voici donc le patch notes de la version 1.06 de Cyberpunk 2077 :

Quêtes

Dum Dum ne disparaîtra plus de l'entrée du Totentanz pendant la quête "Second Conflict".

Spécifique aux consoles

Amélioration de la gestion et de la stabilité de la mémoire, entraînant moins de plantages.

Spécifique au PC

Suppression de la limite de taille de fichier de sauvegarde de 8 Mo. Remarque : cela ne corrigera pas les fichiers de sauvegarde corrompus avant la mise à jour.

On vous l'avait dit : très court, très précis, très pointu. Et à vérifier, pour le coup.

Cyberpunk 2077 est officiellement jouable sur Xbox One, PC et Stadia. La version PS4 reviendra un jour. Sur PS5 et Xbox Series X|S, il faudra attendre 2021.