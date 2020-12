Cyberpunk 2077 : Plus de 13 millions d'exemplaires vendus en 10 jours

On savait le dernier jeu de CD Projekt RED particulièrement attendu, à la lueur du nombre de précommandes déclarées à son lancement. Sur les 10 jours suivants, il a signé une autre performance.

Au dimanche 20 décembre, ce sont 13 millions d'exemplaires de Cyberpunk 2077 qui ont trouvé preneur, versions physiques et dématérialisées comprises. CD Projekt a partagé l'information dans la partie dédiée aux investisseurs de son site.

Le Directoire de CD PROJEKT S.A., dont le siège social est à Varsovie (ci-après dénommé en tant que «la Société») annonce par la présente que, sur la base des rapports obtenus de la distribution numérique plateformes et données collectées auprès de distributeurs physiques, il estime qu'au 20 décembre inclus les joueurs ont acheté plus de 13 millions d'exemplaires de Cyberpunk 2077. Ce chiffre représente le volume estimé des ventes au détail sur toutes les plateformes matérielles (en tenant compte des retours soumis par clients de détail dans les vitrines physiques et numériques), c'est-à-dire le chiffre de ventes, moins tous demandes de remboursement envoyées par e-mail directement à la Société avant la date de publication de ce rapport dans le cadre de la campagne «Help Me Refund». Le Directoire a décidé de divulguer les informations ci-dessus sous la forme d'un rapport en raison de son impact potentiel sur les décisions d'investissement.

C'est donc, malgré les polémiques, un succès. Le plus gros de la compagnie, en fait : The Witcher III : Wild Hunt s'était, en 2015, vendu à 4 millions d'unités en 15 jours - il en est à plus de 28 millions aujourd'hui. Particulièrement critiqué, le RPG en monde ouvert adapté de l'univers créé par Mike Pondsmith n'a donc pas encore tant souffert. La controverse concernant les versions PS4/Xbox 360 de Cyberpunk 2077, particulièrement indignes, n'a pas empêché les joueurs de se ruer dessus. On ignore la répartition exacte selon les supports, le nombre de remboursements effectués directement par CD Projekt RED, pris en compte, et ceux demandés directement auprès de Sony et Microsoft.

Ces données, communiquées pour éteindre l'incendie qui se propage depuis bientôt deux semaines seront-elles suffisantes pour rassurer les investisseurs et, éventuellement, calmer ceux qui songeaient à un recours en justice ? L'action du groupe remontera-t-elle ? Va-t-on trouver que lorsque l'on passe un des morceaux de la bande-son à l'envers, on distingue très clairement un chant satanique ? Les patchs à venir peuvent-ils tout réparer ? Combien d'exemplaires dans les bacs d'occasion après les fêtes ? Suite au prochain épisode.

Cyberpunk 2077 est officiellement disponible sur PC, Xbox One et Stadia.

