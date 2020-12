Epic Games Store : Oui, le dernier des 15 jeux gratuits de fin d'année a un T-Rex

La boutique en ligne d'Epic Games a lancé le jeudi 17 décembre deux opérations : ses Soldes d'Hiver et, à l'instar de l'an passé, un jeu par jour en cadeau jusqu'à la fin 2020. Voici "àireamh còig-deug".

À voir aussi : Epic Games Store : 15 jours de jeux gratuits et de nouvelles soldes à venir

Les Soldes d'Hiver de l'Epic Games Store sont toujours en cours avec jusqu'à 75% de réduction et le retour des coupons de 10 euros après chaque achat, valables sur des jeux d'une valeur minimum de 14,99 euros. Mais nous ne sommes toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours pas là pour cela.



Il est temps de parler du quatorzième des 15 jeux gratuits jusqu'à l'an prochain. Après Cities Skylines, Oddworld : New 'n' Tasty, The Long Dark, Defense Grid : The Awakening, Alien Isolation, Metro 2033 Redux, Tropico 5, Inside, Darkest Dungeon, My Time at Portia, Night in the Woods, Stranded Deep, Solitairica et Torchlight II, l'ultime jeu offert par l'Epic Games Store pour ces fêtes de fin d'année n'est ni plus ni moins que Jurassic World Evolution.



Voici le pitch de ce jeu de gestion qui parlera aux fans de dinos :

Prenez la tête des opérations sur les îles légendaires de l'archipel des Muertes et ramenez à la vie ces merveilles majestueuses et dangereuses que sont les dinosaures. Travaillez dans l'intérêt de la science, des loisirs ou de la sécurité dans un univers incertain où la vie trouve toujours son chemin.



Créez par bio-ingénierie des dinosaures qui pensent, ont des émotions et interagissent intelligemment avec le monde qui les entoure. Jouez avec la vie pour transmettre à vos dinosaures des comportements, des caractéristiques et des apparences uniques, puis enfermez-les et tirez profit d'eux pour financer votre recherche mondiale d'ADN de dinosaures perdu.



Prenez le contrôle à grande échelle avec des outils de gestion sophistiqués ou mettez les mains dans le cambouis pour résoudre les difficultés au sol ou dans les airs. Agrandissez vos îles et choisissez votre voie dans un tout nouveau scénario qui place au bout de vos doigts des personnages emblématiques venus tout droit de la franchise et de décennies de tradition Jurassic.

Attention cependant, vous n'avez pas toute la vie pour l'ajouter sans frais supplémentaire dans votre ludothèque. Vous avez jusqu'au jeudi 7 janvier 2021, pour en profiter en vous rendant directement sur cette page avec un compte Epic Games. Après ça, le rythme des "dons" repassera en hebdomadaire. Et c'est Crying Suns qui répondra présent la semaine prochaine.