Halo Infinite : Bonnie Ross assure que le report en vaudra la peine

Quelle histoire que celle de Halo Infinite. Désigné comme la tête de char du lancement de la Xbox Series X, il a eu le malheur d'apparaître en petite forme durant l'été. Ce qui a entraîné un retard qui devrait, on nous le rappelle, porter ses fruits.

À voir aussi : Halo Infinite précise sa fenêtre de lancement et fait le point sur le développement

C'est la saison. Les bilans, les rétrospectives et les gentils mots de fin d'année pululent pour essayer de mettre un peu de lumière dans ces dernières journées, grisâtres et monotones, de 2020. La patronne de 343 Industries, Bonnie Ross, ne pouvait pas laisser les fans de Master Chief sans une bafouille.

Elle a donc signé court texte à l'attention de la communauté à la fin du dernier post sur Halo Waypoint, sans avoir de crainte particulière à l'idée de parler de Halo Infinite, qui aurait dû être l'un des jeux de 2020 et qui a finalement... Craig.

2021 sera une grande année pour la licence Halo. Comme nous l'avons annoncé récemment, Halo Infinite sortira à l'automne 2021. Je me rends compte que l'attente a été difficile, et je vous assure que l'équipe veut que le jeu soit entre vos mains le plus tôt possible, mais ils veulent aussi offrir quelque chose de spécial ... le jeu Halo que vous méritez. Merci pour votre patience, votre compréhension et surtout vos paroles de soutien à l'équipe. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis reconnaissante envers la communauté Halo et les encouragements que vous nous avez exprimés. Cela nous a elevés et nous a fourni le carburant pour continuer. Comme vous l'avez vu dans le récent article du blog, l'équipe fait d'énormes progrès et est terriblement impatiente de vous en montrer plus.

On surveillera les progrès effectués avec attention.

Halo Infinite est attendu pour l'automne 2021 sur Xbox Series X|S et Xbox One.