Super Meat Boy Forever est dispo sur Switch et Epic Games Store, un morceau bien saignant ?

C'est désormais chose super faite : Super Meat Boy Forever est disponible sur Nintendo Switch mais également sur l'Epic Game Store en ce 23 décembre 2020. Le jeu de plate-forme super nerveux et sans doute intestable pour le commun des mortels, de nos amis de Team Meat, revient donc nous en offrir une bonne tranche, bien saignante ? Brrrr....

Quant à Thomas P, qui l'a déjà retourné dans tous les sens. Je plaisantais, détendez-vous. Mais je reste persuadé que de là où il est (pas en enfer, rassurez-vous), il doit se délecter de quelques niveaux infaisables de cette nouvelle version ++, un verre de Chianti à la main et une bonne bûche dans la cheminée... Ou pas.

Tout ceci pour dire que, comme nous le rappelait fort justement ce cher TP, Super Meat Boy Forever se démarque du précédent titre, "par la génération désormais aléatoire de niveaux, et la présence d'un New Game + garantissant a priori 8 runs sans jamais tomber deux fois sur la même configuration". La classe.

Un jeu vegan à 60 FPS, Xbox et PS4 en janvier 2021

Et non ! Là encore, je vous ai bien eu. En tout cas, pour ce qui est du véganisme. Car pour le taux de rafraichissement, et selon les dires d'un certain Thomas P, toujours lui, le titre de Tommy Refenes devrait tourner sur toutes les plateformes à 60 FPS. Oui, même sur Switch, et même en mode nomade. Et ceci n'est évidemment pas de trop pour éviter de se faire avoir sur des niveaux toujours plus retors et parfois même absolument intraitables.

Thomas P n'a qu'à bien se tenir. Tout comme le garçon-viande évidemment.

En bonus, voici le petit pitch pas piqué des hannetons pour celles et ceux que ceci intéressera :

Cette suite très attendue fait également avancer la saga Meat Boy, car Meat Boy et son partenaire Bandage Girl ont eu un enfant, Nugget, qui a malheureusement été kidnappé par le sinistre psychopathe mort-né, le Dr Fetus (je déteste ce gars!). C'est maintenant au tour de Meat Boy, Bandage Girl et de nouveaux personnages surprenants de l'univers cinématographique de Meat Boy de sauver l'enfant kidnappé.

La version Switch et Epic Game Store vous en coûtera 15,99€. Quant aux versions PS4 et Xbox One, elles sont annoncées pour "dans un mois". Janvier 2021 donc.