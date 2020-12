Ghosts 'n Goblins Resurrection revient avec 10 minutes de gameplay démoniaque

Le chevalier Arthur, aux caleçons si seyants, avait été rappelé en 2006 sur PSP pour un Ultimate Ghosts 'n Goblins aussi remarquable que salé. On a découvert lors des Game Awards que Capcom allait encore compter sur lui, sur Switch, avec une nouvelle aventure.

Présenté comme un reboot de la série qui a fait se tordre des sticks arcade et se briser joysticks à microswitchs et pads NES et Super NES, Ghosts 'n Goblins Resurrection a eu droit à une longue démonstration, en japonais, sur la Capcom TV. Un peu plus de dix minutes qui permettent de goûter encore un peu plus à la nouvelle direction artistique choisie par Capcom, qui n'est pas sans rappeler les illustrations des livres d'Histoire moyenâgeux.

ARTHUR ! COUILLERE !

Pour le reste, pas d'énormes surprises à se mettre sous la dent, sauf si vous imaginiez que les développeurs allaient faire preuve de clémence avec les joueurs d'aujourd'hui, quand bien même. Le héros barbu a l'air une fois encore embarqué dans un jeu de plate-forme et d'action d'une sévérité extrême, dans lequel il ne semble pas prévu de faire des petites pauses pour souffler. Le monde des démons réserve encore bien des surprises à Arthur, ses jets de lances multidirectionnels et ses sauts exigeant une concentration surhumaine. Quant à Firebrand...

Ghosts 'n Goblins Resurrection sera disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch le 25 février 2021.