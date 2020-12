La mise à jour VR de Microsoft Flight Simulator est super disponible

Jorg Neumann, à la tête de Microsoft Flight Simulator, nous précise via un petit laius dont il a le secret, que la mise à jour VR du simulateur d'avions aux paysages ultra réalistes, était arrivée sur Terre. Voici quelques détails supplémentaires, si vous voulez décoller le plus vite possible.

Jorg nous dit en substance, que lors de la conception de Microsoft Flight Simulator, trois objectifs étaient dans leur ligne de mire, si je puis dire : le réalisme, la précision et l'authenticité.

Eh bien il faudra désormais compter avec la réalité virtuelle, puisqu'elle est désormais disponible dans Microsoft Flight Simulator sur PC, via un casque VR il va sans dire. Selon Jorg, vous devriez donc connaître" la plus profonde et la plus immersive des expériences de vol virtuelles".

Avez-vous peur de voler ?

Cette mise à jour gratuite a été possible, grâce aux retours des joueurs, qui ont pu donner leur avis sur la question, directement aux développeurs. Ces derniers souhaitent d'ailleurs que cette mise à jour soit accessible au plus grand nombre de joueuses et de joueurs VR possible.

Pour ce faire, ils sont veillé à ce qu'elle soit compatible avec une grande diversité d'appareils, comme les casques Windows Mixed Reality (dont le HP Reverb G2), Oculus, Valve et HTC.

Evidemment, pour profiter de ceci, il vous suffit de télécharger la dernière mise à jour du jeu et de kiffer.

Adieu.