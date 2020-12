GTA Online : Plus de contenu pour joueurs solo à l'avenir

Reparti pour encore quelques années, au moins, avec l'arrivée de sa dernière grosse mise à jour, Grand Theft Auto Online reste une expérience orientée multijoueur qui ne néglige pas forcément les solitaires, comme son dernier braquage l'a provué. Et chez Rockstar, on a envie de le faire savoir.

Le Braquage de Cayo Perico, c'est la nouvelle aventure de GTA Online qui vous permet de découvrir un nouvel environnement, l'île de Cayo Perico, et d'y vivre une des plus grosses aventures de la partie en ligne de GTA V. Vous avez la possibilité de profiter du contenu accompagné, normal, mais aussi seul. Voire super seul. Sans pénalité. De A à Z.

GQ s'est entretenu avec deux des designers de chez Rockstar North, Tarek Hamad et Scott Butchard, au sujet de cette particularité. Voici ce qu'en dit le deuxième cité :

C'est une chose qui trottait dans nos esprits depuis un moment et à propos de quoi la communauté s'est beaucoup exprimée. Nous comptons continuer à avancer dans cette direction. Nous voulons respecter les équipes et ceux qui privilégient la coopération. Mais en même temps nous voulons permettre aux joueurs solo de vivre une bonne expérience. Il y a des avantages dans les deux cas. Si vous y allez en solitaire, vous prenez 100% du butin, et il est beaucoup plus facile de jouer la furtivité et de planifier si vous n'êtes pas en communication. Avec plusieurs joueurs, vous pouvez vous séparer et faire plusieurs choses à la fois. Vous pouvez prendre plus d'objectifs secondaires. Par exemple, je peux envoyer Tarek à la tour de contrôle pour abattre les défenses aériennes pendant que je commence à piller les tas de fric.



Je pense qu'à l'avenir nous allons injecter encore davantage d'éléments solo.

La question de DLC solo pour GTA V a été évoquée à de nombreuses reprises - notamment parce que ceux de GTA IV, entre blousons en cuir et boîtes gay, ont laissé de très bons souvenirs. Mais pourquoi s'embêter à lui créer des contenus additionnels spécifiques quand il suffit de capitaliser sur le "mode" qui a le plus de succès en ménageant tout le monde ? Si tout le monde s'y retrouve...

GTA Online se pratique sur PS4, Xbox One et PC.