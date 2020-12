Xbox 360 : Les services en ligne des jeux Halo s'arrêteront en 2021

On pourrait penser que 2020 a été l'une des pires années de l'Histoire. Pour les fidèles de Master Chief, malgré le report de Halo Infinite, ce ne sera peut-être pas le cas. Il y a plus grave à l'horizon.

Lancée en novembre 2005, la Xbox 360 a plus que fait son temps. Et si certains de ses jeux peuvent encore être pratiqués sur les générations de consoles qui ont suivi, il y a des choses qui doivent s'arrêter, comme l'entretien de certaines fonctionnalités.

Chez 343 Industries, en plein boulot sur Halo Infinite et la Master Chief Collection, on a envie de passer à autre chose, d'accorder des ressources au présent et au futur. Ainsi, les jeux Halo sur 360 vont petit à petit se déconnecter, comme on a pu le découvrir sur le site officiel de la licence, jusqu'à un arrêt total en fin d'année prochaine.

Chaque cycle passé à maintenir et à prendre en charge les services hérités de la Xbox 360 représente du temps et de l'énergie non dépensés pour l'avenir de Halo. À cette fin, nous annonçons aujourd'hui notre intention de mettre fin à nos anciens services Halo Xbox 360 pour nous concentrer pleinement sur l'avenir de la franchise. Dans environ UN AN, en décembre 2021, les services en ligne des anciens titres Halo Xbox 360 seront interrompus. Les propriétaires de ces titres pourront toujours jouer à ces jeux indéfiniment, cependant, certaines fonctionnalités et expériences en ligne, en particulier le matchmaking en ligne, seront limitées ou désactivées.

D'ici douze mois, n'espérez plus que ces titres fonctionnent en ligne sur la deuxième console de Microsoft :

Des irréductibles vont-ils, comme cela fut le cas avec Halo 2 sur la première Xbox - dont l'existence online avait été rallongée par un certain ApacheN4SIR - prendre en otage le Xbox Live pour éviter ces débranchements ?