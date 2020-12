Cyberpunk 2077 : Et maintenant, un problème de sauvegardes corrompues

Nous nous demandions il y a quelques heures, après avoir appris que des investisseurs envisageaient d'attaquer CD Projekt, comment la situation autour de Cyberpunk 2077 pouvait encore empirer ? Il y a toujours une possibilité.

À voir aussi : Cyberpunk 2077 : La mise à jour 1.05 est arrivée, voici tout ce qu'elle corrige

En l'occurrence, le dernier caillou dans la chaussure du RPG en monde ouvert de CD Projekt RED concernant la gestion des sauvegardes sur PC. Des joueurs rapportent, notamment sur les forums du studio et sur reddit, que leurs fichiers deviendraient corrompus dès lors que leur taille excède les 8 Mo. Et cela signifie qu'elles sont bonnes pour la poubelle, inutilisables. Des heures de jeu envolées.

Pas de solution pour les grosses sauvegardes

Il n'existe aucune solution. Néanmoins, dans la section support de GOG, boutique de CD Projekt, des conseils sont donnés en attendant des jours meilleurs.

Malheureusement, la sauvegarde est endommagée et ne peut pas être récupérée.



Veuillez utiliser un fichier de sauvegarde plus ancien pour continuer à jouer et essayez de conserver moins d'objets et de matériaux de fabrication.



Si vous avez utilisé l'exploit de duplication d'objets, veuillez charger un fichier de sauvegarde qui n'est pas affecté par celui-ci.



La limite de taille du fichier de sauvegarde pourrait être augmentée dans l'un des futurs correctifs, mais les fichiers corrompus resteront ainsi.

Les joueurs qui accumulent et profitent de l'artisanat dans des proportions plus élevées sur la moyenne sont donc punis. S'il n'est pas le premier jeu à qui ce genre de problème arrive, et allez savoir pourquoi, il est peut-être celui grâce à qui les développeurs du monde entier feront beaucoup, beaucoup plus attention. À tout. Tout le temps.

Cyberpunk 2077 est officiellement disponible sur PC, Xbox One et Stadia.

[Source]