PlayStation Plus : Voici les jeux "gratuits" PS4 et PS5 de janvier 2021

Tous les mois, Sony offre à ses abonnés PlayStation Plus un cadeau en remerciement de leur fidélité. Le constructeur donne l'opportunité de télécharger des jeux gratuitement. On sait que vous les attendez impatiemment à chaque fois... Voici ceux qui seront proposés pour le mois de janvier 2021.

Mettons de côté les discussions autour des stocks de PS5 et du fait que vous n'ayez pas eu la vôtre pour les fêtes de fin d'année pour un instant. Concentrons-nous sur ce qui peut être chez vous sans aucun effort pour peu que vous soyez abonné PlayStation Plus. Oui, c'est ça, les jeux offerts par la maison.

Après Worms Rumble, Just Cause 4 et Rocket Arena, il y aura encore d'autres. Sony vient de les annoncer, et vous pouvez commencer à vous préparer à faire chauffer la bande passante.

Les jeux gratuits du mardi 5 janvier au lundi 1er février seront :

PS5-PS4 :

Greedfall : Forgez le destin de ce nouveau monde, alors que vous bâtissez des alliances ou trahissez compagnons et factions entières. Par la diplomatie, la ruse ou la force, influencez l'histoire d'un monde vivant en constante évolution... et façonnez votre légende.

Shadow of the Tomb Raider : Dans Shadow of the Tomb Raider, Lara va devoir surmonter les dangers de la jungle, explorer de terrifiants tombeaux et s'accrocher pour survivre. En jouant contre la montre pour sauver le monde d'une apocalypse maya, Lara sera vouée à devenir la plus célèbre des pilleuses de tombeaux.

Maneater : Découvrez la puissance ultime en incarnant le plus grand prédateur des mers, un REQUIN terrifiant ! Maneater est un RPG (RequinPG) d'action à un joueur en monde ouvert dans lequel VOUS êtes le requin. Vous commencez en incarnant un bébé requin et devez survivre dans un monde implacable, tout en essayant d'accéder au sommet de la chaîne alimentaire à grands coups de dents.

Alors, heureuses ?