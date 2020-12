Epic Games Store : Avec le cinquième des 15 jeux gratuits de fin d'année, on vous entendra crier

Comme annoncé il y a quelques jours, la boutique en ligne d'Epic a lance dès ce jeudi 17 décembre deux opérations : ses Soldes d'Hiver et, à l'instar de l'an passé, un jeu par jour en cadeau. Voici "the (Mambo) number five".

Les Soldes d'Hiver sont toujours en cours avec jusqu'à 75% de réduction et le retour des coupons de 10 euros après chaque achat, valables sur des jeux d'une valeur minimum de 14,99 euros. Mais nous ne sommes, toujours, toujours, toujours pas là pour cela.

Il est temps de parler du cinquième des 15 jeux gratuits jusqu'à l'an prochain. Après Cities Skylines, Oddworld : New 'n' Tasty, The Long Dark, et Defense Grid : The Awakening, l'Epic Games Store offre sans conditions Alien Isolation. En quelques clics, il est à vous jusqu'à la fin des temps.

Histoire de vous donner une idée, voici le pitch :

Découvrez le vrai sens de la peur dans Alien: Isolation, un survival horror se déroulant dans une atmosphère d'épouvante et de danger constants. Quinze ans ont passé depuis les événements d'Alien. La fille d'Ellen Ripley, Amanda, en mission pour percer le mystère de la disparition de sa mère, s'embarque dans une lutte désespérée pour survivre.



Dans la peau d'Amanda, vous naviguerez dans un monde toujours plus angoissant tout en faisant face à une population paniquée et désoeuvrée, ainsi qu'à un Alien imprévisible et sans pitié.



Sans moyens ni préparation, vous devez fouiller les alentours en quête de ressources, improviser des solutions et utilisez votre bon sens non seulement pour venir à bout de votre mission mais aussi pour rester en vie.

Attention cependant, vous n'avez pas toute la vie pour l'ajouter sans frais supplémentaire dans votre ludothèque. Chaque jour à 17h00, le cadeau de la boutique change. Vous avez donc moins de 24 heures, là, maintenant, pour en profiter en vous rendant directement sur cette page avec un compte Epic Games.

Rendez-vous demain pour le suivant.