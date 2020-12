Fable : Le RPG de Playground trouve sa scénariste principale

Si l'on a coutume de dire que l'avenir s'annonce plein de promesses, difficile de croire dur comme fer aux lendemains qui chantent alors que l'année 2020 n'est toujours pas terminée. Heureusement, l'actualité vidéoludique nous offre de temps à autre quelques bonnes raisons d'y croire et d'espérer.

Aussi lointain et nébuleux soit-il, le nouvel épisode de la série Fable, officialisé au coeur de l'été via un Xbox Showcase qui a laissé quelques traces, donne aux rôlistes de bonnes raisons de se réjouir.

Afin de ne décevoir personne, le studio Playground avait récemment entamé une vaste campagne de recrutement, appelant pêle-mêle à le rejoindre un ingénieur d'I.A., un directeur d'animation, un responsable artistique, un programmeur audio, un responsable moteur, un superviseur de dialogues, un lead game designer, et...un scénariste.

Il semble que le dernier poste à pourvoir de cette liste non exhaustive ait été pourvu, au moins en partie, puisqu'Anna Megill vient d'annoncer avoir rejoint l'aventure Fable :

I'm thrilled to say that I start work at @WeArePlayground next year. I'll be Lead Writer on Fable ✨ pic.twitter.com/Wf57QuPYNQ