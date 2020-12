Microsoft Flight Simulator fait décoller les chiffres en infographie

Flight Simulator est un beau succès pour Microsoft, surtout si l'on remet les choses dans leur contexte et qu'on se souvient que le jeu est avant tout... un simulateur de vol, qui est un genre plutôt niche.

C'est donc ce que l'on appelle un franc succès. Flight Simulator vient ainsi de franchir la barre des 2 millions de joueurs et ce chiffre risque d'évolué encore puisque le jeu est pour l'heure disponible uniquement sur PC. Il faudra en effet attendre l'été 2021 pour le voir débarquer sur consoles Next-Gen de Microsofot.

New-York très prisé

Loin d'être avare en informations, le studio bordelais Asobo dévoile une infographie complète (visible dans notre galerie) avec une multitudes de chiffres. Il y a par exemple eu 50 millions de vols soit l'équivalent de 19 allers-retours entre la Terre et le Soleil. La destination la plus populaire est New York et déjà 72% de la Terre a été explorée. Des chiffres qui font tourner la tête et qui vont encore augmenter pendant les années à venir.

Le studio Asobo semble proposer un rythme assez soutenu de mises à jour avec des contenus géographique pour le Japon, les USA et le Royaume-Uni. Microsoft précise d'ailleurs que l'année 2021 risque d'être très riche :

L'année 2021 s'annonce déjà chargée : le jeu sortira sur Xbox Series X|S à l'été, 3 mises à jour conséquentes sont d'ores et déjà prévues et notre planète aussi sera mise à jour, puisque nous pensons développer entre 4 et 5 mises à jour du Monde.