Il relie Xbox, Xbox 360, Xbox One et Xbox Series S pour jouer en réseau, la vidéo surprenante

Cela fait plusieurs années que Microsoft vante les mérites de la rétrocompatibilité et de ce qu'il propose en la matière sur consoles. Et contrairement à ce qu'il serait simple de penser, les possibilités offertes par Microsoft du côté de la rétrocompatibilité ne se résument pas au fait de jouer sur une Xbox Series X ou S à un jeu venu d'une ancienne machine.

Nous vous le répétons fréquemment sur Gameblog, les joueurs sont un puits sans fond d'inventivité et de créativité. Le cas dont il est question la preuve en est un exemple supplémentaire.

Le vidéaste "Modern Vintage Gamer" s'est amusé à tenter de créer une partie multijoueur en LAN de Crimson Skies pour le moins particulière. En effet, chacun des quatre postes de jeu prenant part à cette partie fait tourner le jeu sur une Xbox de génération différente.

2001 vs 2020

À l'aide de la compatibilité du titre sorti sur la première Xbox en 2003 avec le jeu en LAN via "system link," et de la rétrocompatibilité de toutes les autres Xbox sorties depuis avec Crimson Skies, le YouTubeur a réussi à relier ensemble une Xbox, une Xbox 360, une Xbox One et une Xbox Series S et à les connecter à une même partie. Il explique sa manière de procéder dans la vidéo ci-dessus.

"Modern Vintage Gamer" montre ici que les consoles Xbox donnent la possibilité de faire quelque chose qu'aucune autre marque de console ne permet. Bien évidemment, il y a peu de chances que, dans les faits, des membres du public utilisent une telle configuration pour jouer en multijoueur. Il n'en est pas moins impressionnant et appréciable de que l'option existe et qu'elle fonctionne.

