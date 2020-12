Dragon Ball FighterZ : Super Baby 2 en fuite, le jeu passe un nouveau cap de ventes

En mariant l'univers du manga d'Akira Toriyama avec de vraies mécaniques de versus fighting, Arc System Works a trouvé la formule gagnante : celle qui permet de rendre justice à une oeuvre, et de faire au passage les poches des joueurs, grâce au désormais bien ancré système de Season Pass, et de ses combattants additionnels égrenés un à un.

À voir aussi : Super Smash Bros Ultimate : Masahiro Sakurai présente Sephiroth (REPLAY)

Depuis le mois de février, les combattants qui maîtrisent leur ki comme personne profitent ainsi d'une Saison 3 qui a déjà permis d'intégrer Kefla, Gokū Ultra Instinct et ce bon vieux Muten Roshi au roster déjà bien fourni de Dragon Ball FighterZ.

Mais parce que l'année 2020 ne nous épargnera décidément rien, le nouveau numéro du Weekly Jump annonce que le prochain combattant n'est autre que... Super Baby 2. Issu d'une bien vilaine déclinaison animée que tout le monde aurait préféré oublier à tout jamais, le personnage de Dragon Ball GT ayant pris possession du corps de Bejīta arrivera donc "cet hiver" dans Dragon Ball FighterZ, et profitera notamment de sa Revenge Death Ball, mais pourra également se changer en Oozaru doré et ainsi tout détruire autour de lui, y compris la réputation de l'oeuvre.

En attendant l'annonce officielle prévue ce dimanche 20 décembre, les plus impatients pourront jeter un oeil aux scans déjà disponibles sur cette immense machine à fuite que l'on appelle généralement Internet :

FighterZ - Super Baby 2 DLC Scans (LQ).



Dokkan and Legends Scan available in this vid: https://t.co/n7Se54LaO8



(Via: @DB_LEGENDS_JPN) pic.twitter.com/vwiuZ6EfPG