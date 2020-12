Voici les jeux mobiles les plus rentables de 2020, PUBG en tête

Le cabinet d'analyse Sensor Tower a étudié les jeux mobiles les plus lucratifs de l'année 2020, et expliqué que 5 titres ont dépassé le milliard de dollars de recette. Sans réelle surprise on retrouve tout en haut un Battle Royale.

Qui aurait pu croire que PUBG Mobile aurait encore en 2020 un succès aussi retentissant ? Il s'agit du jeu le plus fructueux de l'année sur mobile avec pas moins de 2,6 milliards de dollars de recettes. Une somme tout simplement stratosphérique.

Comme vous pouvez le voir dans notre galerie ci-dessous, le graphique en question de chez SensorTower répertorie quatre autres jeux à dépasser le milliard dans lequel on retrouve :

PUBG Mobile : 2,6 milliards de dollars de recette Honor of Kings : 2,5 milliards de dollars de recette Pokémon GO : 1,2 milliard de dollars de recette Coin Master : 1,1 milliard de dollars de recette Roblox : 1,1 milliard de dollars de recette

Il est intéressant de voir que Pokémon GO est tout de même dans le Top 3, même si l'enthousiasme pour le jeu est un peu redescendu en France, il continue de cartonner partout dans le monde, notamment en Asie.

PUBG Mobile était déja dans le top 3 2019. La progression du cette version mobile est dans tous les cas en nette augmentation puisque Sensor Tower précise que l'année dernière seul trois jeux avaient dépassés le milliard à savoir PUBG Mobile, Honor of Kings et Fate/Grand Order qui n'est même plus dans le top 5 en 2020.