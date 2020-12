Sea of Thieves : Rare collecte et compte les dollars pour la lutte contre le cancer

Le cancer est un véritable fléau et c'est donc tout naturellement que Rare a proposé d'apporter son soutien à la lutte contre la maladie en jouant à Sea of Thieves, mais surtout en achetant un item en particulier dans la boutique en jeu.

Les actions caritatives autour du jeu vidéo, ça marche. C'est le cas une nouvelle fois grâce à Rare qui fait les comptes l'initiative organisée en partenariat avec le programme Stand Up To Cancer du 28 septembre au 6 novembre.

Elle permettait pour l'achat d'un skin pour voile de navire d'un montant de 5,30 euros de reverser l'intégralité de la somme à la lutte contre le cancer. À l'heure des comptes, le studio annonce fièrement sur son compte Twitter avoir levé pas moins de 94.610,25 dollars.

Through purchases of the Sails of Union, the Sea of Thieves community raised a brilliant $94,610.25 to help @SU2C with their important work in cancer research! All we can say is thank you, pirates, for your outstanding generosity. pic.twitter.com/eY0l8faNie