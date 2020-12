Cyberpunk 2077 également retiré du Marché Xbox ? CD Projekt RED répond (MAJ)

La nuit dernière, Sony a dévoilé, à la surprise générale, sa décision de rembourser les acheteurs de la version dématérialisée de Cyberpunk 2077 et de retirer "jusqu'à nouvel ordre" le jeu du PlayStation Store. Microsoft, qui a déjà remboursé certains joueurs en ayant fait la demande sur son site prévu à cet effet, compte-t-lui aussi arrêter de vendre le jeu ? C'est la question qui a été posée à CD Projekt RED.

[Mise à jour du 18 décembre 2020 à 18h25 : Quelques instants après la parution de cet article, le compte Twitter du support Xbox s'est exprimé pour apporter des précisions concernant la politique de remboursement.

Cyberpunk 2077 : pour garantir que chaque joueur puisse bénéficier de l'expérience qu'il attend sur Xbox, nous étendrons notre politique de remboursement existante pour offrir des remboursements complets à toute personne ayant acheté Cyberpunk 2077 sur le Microsoft Store en version dématérialisée, jusqu'à nouvel ordre. Bien que nous sachions que les développeurs de CD PROJEKT RED ont travaillé dur pour livrer Cyberpunk 2077 dans des circonstances extrêmement difficiles, nous nous rendons également compte que certains joueurs ont été mécontents de l'expérience actuelle sur les consoles de dernière génération. À ce jour, nous avons accordé des remboursements à la grande majorité des clients qui en ont fait la demande. Pour demander un remboursement Xbox pour Cyberpunk 2077, veuillez suivre les étapes répertoriées sur notre page de remboursement Xbox.

Pas de retrait, donc.]

L'agence de presse Reuters a entrepris de contacter CD Projekt RED afin de lui demander si Microsoft comptait lui aussi retirer Cyberpunk 2077 du Marché Xbox Games et donc d'empêcher les joueurs Xbox One et Xbox Series X|S qui ne l'ont pas déjà fait d'acheter une version numérique du jeu. Sur son site, Reuters a publié la réponse d'Adam Kicinski, le PDG du studio polonais :

Nous ne sommes actuellement pas en discussions avec Microsoft à ce sujet. À l'heure où sont écrites ces lignes, il est donc prévu que le jeu reste disponible en version dématérialisée (et physique) sur consoles Xbox. Cette situation semble indirectement confirmer que la décision de retirer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store vient de Sony et non pas de CD Projekt RED. Si cela avait été le cas, le studio derrière le RPG l'aurait également retiré de la plate-forme de Microsoft.

Bien évidemment, il n'est pas totalement exclu que Microsoft décide de rendre le jeu temporairement indisponible à son tour. D'une manière ou d'une autre, l'affaire Cyberpunk 2077 devrait connaître d'autres rebondissements dans les semaines et mois à venir.

Pensez-vous que Microsoft devrait lui aussi retirer Cyberpunk 2077 de son marché virtuel ? Que pensez-vous de la manière avec laquelle CD Projekt RED gère la situation ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.