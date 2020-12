Mass Effect : Des vétérans de BioWare de retour aux manettes

La série chérie des amoureux de RPG SF a eu la bonté d'accompagner Dragon Age lors des Game Awards pour révéler un tout premier teaser. Porteuse d'espoir, la vidéo a été suivie de l'annonce de plusieurs comebacks rassurants.

Si Mark Darrah et Casey Hudson ont choisi de quitter BioWare, cela ne veut pas dire que les développement en cours sont entre de mauvaises mains. Concernant le prochain chapitre de Mass Effect, Mike Gamble, qui en est le Project Director, s'est montré assez enthousiaste en annonçant que des anciens de la maison sont de retour.

Dusty was one of the key people responsible for bringing the original Normandy to life. Dusty decided to rejoin BioWare to work on the next Mass Effect game. There are more like him. We've heard what Mass Effect means to you. https://t.co/8dfGPV17iS - Michael Gamble (@GambleMike) December 11, 2020

Dusty Everman est l'une personnes-clés qui ont donné vie au Normandy. Dusty a décidé de revenir chez BioWare pour travailler sur le prochain Mass Effect. Il y en a d'autres comme lui. Nous avons compris ce que Mass Effect signifie pour vous.

Parrish was the cinematic director for the Mass Effect Trilogy. Many of the amazing moments you had were crafted from him and the team. Parrish decided to rejoin BioWare to bring this vision of a new Mass Effect to life. https://t.co/DxsuCqlAuR - Michael Gamble (@GambleMike) December 11, 2020

Parrish Ley était le cinematic director de la trilogie Mass Effect. Il est responsable avec l'équipe de nombreux moments fantastiques que vous avez vécu. Parrish a décidé de revenir de chez BioWare pour donner vie à sa nouvelle vision de Mass Effect.

Brenon is a veteran of 3 Mass Effect games. His ingenuity and work helps to bring amazing gameplay systems to the Mass Effect Universe.

Brenon is one of many who want to bring you the game you deserve. As time goes on, you'll get to know more of us. https://t.co/1jp3BJPGoQ - Michael Gamble (@GambleMike) December 11, 2020

Brenon Holmes est un vétéran de trois Mass Effect. Son ingéniosité et son travail contribuent aux systèmes de jeu de incroyables de l'univers de Mass Effect. Brenon est une des nombreuses personnes qui veulent vous offrir le jeu que vous méritez. Au fil du temps, vous ferez connaissance avec d'autres parmi nous.

Oh, and lets not forget Derek Watts. Original Art Director for Mass Effect. He's back too. Ready to rock. - Michael Gamble (@GambleMike) December 11, 2020

Ah et n'oublions pas Derek Watts. Il est le directeur artistique hsitorique de Mass Effect. Il est de retour aussi. Nous sommes fins prêts.

Il flotte comme un doux parfum d'optimisme, de réconfort. Pas de toute, avec une telle équipe de choc, le jeu qui, selon toute vraisemblance, compte bien faire oublier un Mass Effect Andromeda que certains n'ont pas encore pardonné, sera exceptionnel. En fait, nous n'en savons rien, mais c'est bien d'avoir des gens qui connaissent l'univers depuis longtemps dans son équipage, non ?

Bon. Sinon. Parlons peu, parlons bien. C'est Liara à la fin de la vidéo, oui ou mince ?