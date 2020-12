Fortnite : Le dernier mode temporaire veut séduire les joueurs d'Among Us

La popularité, ça s'entretient. Le Battle Royale d'Epic Games a trouvé comment s'y prendre. En plus de mises à jours fréquentes et de partenariats bien sentis, Fortnite sait aussi s'inspirer des formules qui marchent.

Fortnite accueille depuis peu le mode temporaire L'Espion Intérieur. Sous ce nom, une approche nouvelle pour le jeu d'Epic, très similaire à celle des Loups-Garous de Thiercelieux. Il y a des traîtres dans votre équipe et vous devez les identifier avant qu'ils n'aient éliminé tout le monde. Oui, cela rappelle forcément un autre jeu, un certain Among Us qui, deux ans après sa sortie, est devenu un phénomène, désormais dispo sur Switch. L'esprit reste néanmoins un peu plus Guerre Froide cartoonesque.

Voici le descriptif d'une partie selon le site officiel :

Au début de la partie, chaque joueur sait uniquement dans quelle équipe il se trouve. L'identité de tous les autres joueurs est dissimulée.

Deux joueurs, les espions, essaient d'éliminer les autres joueurs sans trahir leur identité. Ils doivent y parvenir avant que le reste du groupe accomplisse ses objectifs.

Huit joueurs, les agents, unissent leurs forces pour identifier les espions et votent pour les éliminer avant qu'ils ne les éliminent eux-mêmes. Pour gagner, les agents doivent ramasser des pièces d'or, qui s'obtiennent en accomplissant des objectifs.

Les joueurs ne peuvent pas se parler en utilisant la discussion vocale, sauf lors des réunions.

Les joueurs peuvent convoquer des réunions quand ils soupçonnent un autre joueur d'être un espion. À ce moment-là, ils peuvent se parler et discuter de la personne en question. Ils peuvent alors décider de voter pour l'exclure, ce qui l'élimine de la partie. Les espions doivent donc faire preuve de prudence s'ils ne veulent pas éveiller les soupçons !

Nul doute que les streameurs sauront en profiter.

À noter que les jeux ont été conçus par les créateurs DolphinDom, KKSlider, Bunni_, Wert, Blanky, jstKamui, MackJack, Ritual et Snownymous et qu'un roulement sera effectué.

Fortnite est disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, iOS et Android.