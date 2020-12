Tales of Arise : Le RPG entre dans sa dernière ligne droite, le producteur reprend la parole

Les violons seraient-ils difficiles à accorder du côté de Minato City ? Alors que le producteur du discret Tales of Arise annonçait hier en plein live stream qu'il faudrait attendre l'année prochaine pour en apprendre un peu plus sur le prochain J-RPG de Bandai Namco, voilà que l'intéressé parvient à se contredire lui-même dans les colonnes de Famitsu. Comment dit-on "autofrag" en japonais, déjà ?

Grâce à l'année 2020, vous avez pu creuser plus que de raison la notion de "cafouillage communicationnel", au point de pouvoir en faire une thèse. Aujourd'hui, Yusuke Tomizawa exécute une nouvelle figure : l'Attal au carré, à ne surtout pas reproduire chez vous.

He Scooby-Dooed us!

Hier, le producteur assurait donc qu'il ne faudrait rien attendre concernant le prochain Tales of en 2020, et c'est donc avec un certain étonnement que l'on apprend grâce au blog Ryokutya2089 que le producteur a accordé une interview à l'hebdomadaire Famitsu dans le prochain numéro à paraître.

Et s'il faudra effectivement patienter pour en apprendre plus sur l'aventure d'Alphen et Shionne, les natifs de deux planètes que tout oppose, Tomizawa explique que le développement entre dans sa dernière phase, et que toute l'équipe travaille d'arrache-pied pour y apporter les ultimes touches. Sans surprise, Tales of Arise aura comme tant d'autres productions souffert de la pandémie de coronavirus, comme le précisait déjà le report du jeu à une date ultérieure, et que les équipes se remettent progressivement de la désorganisation alors causée.

Enfin, Famitsu oblige, le producteur explique que malgré l'envie de plaire à un public international, le J-RPG n'en oubliera pas pour autant ses racines, et entend bien satisfaire les joueurs insulaires. Les plus observateurs y verront peut-être là une référence à la promesse de "ressentir" un monde ouvert, faute de véritablement sauter le pas.

Tales of Arise est officiellement attendu sur PC, PS4 et Xbox One à une date inconnue.