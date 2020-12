Mortal Kombat : Le nouveau film fatalise sa date de sortie

En ces temps incertains où l'on ne peut garantir une réouverture des restraurants, cinémas et salles de spectacles alors qu'il est pourtant si simple de s'agglutiner dans les transports ou les centre commerciaux, le reboot cinématographique de Mortal Kombat a lui aussi souffert. Mais il y a un happy ending.

Mortal Kombat sortira dans les salles américaines et en streaming sur HBO Max à partir du 16 avril 2021. L'information a été confirmée par le compte Twitter officiel du long-métrage mis en scène par Simon McQuoid.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM - Mortal Kombat Movie (@MKMovie) December 14, 2020

Si vous espériez des images et une bande-annonce en supplément, revoyez un peu vos attentes, comme l'explique l'un des producteurs du film, Todd Garner :

Trailer in the new year. Sorry it took so long to get this out. pic.twitter.com/Jku86FYKo2 - Todd Garner (@Todd_Garner) December 14, 2020

Trailer l'an prochain. Navré que cela ait mis autant de temps à arriver.

Un peu de patience avant de savoir si cette nouvelle version cinématographique de la célèbre licence de jeux de combat, encore récompensée aux derniers Game Awards, va être à la fois gore, fun, et fidèle au matériau d'origine en termes d'enjeux scénaris... Bon, en fait, on veut juste Christophe Lambert à nouveau. C'est possible ?