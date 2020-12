Fall Guys Ultimate Knockout : La Saison 3 est disponible, voici ce qu'elle change

Ils nous ont fait rire, chuter, et parfois rager (pour les plus à cran) au coeur de l'été, et il faudra également compter sur eux en cette fin d'année pas très enneigée : les infatigables candidats de Fall Guys : Ultimate Knockout parviennent encore et toujours à se relever, et le lancement de la Saison 3 ce mardi 15 décembre risque fort de ne rien changer à leur détermination.

Dévoilée à l'occasion de l'interminable cérémonie des Game Awards 2020, la troisième saison du party-game en forme de Battle Royale kawaii de Mediatonic débute donc dès aujourd'hui, et entend bien profiter la saison (celle des téléfilms dégoulinants de bons sentiments) pour habiller son univers impitoyable d'une fine couche de neige.

It's time to catch some penguins

Le développeur détaille donc aujourd'hui les sept nouveaux niveaux qui attendent les compétiteurs déguisés en pingouins :

Tundra Run : Une course effrénée dans laquelle il faudra éviter boules de neiges et bumpers pour espérer se qualifier

: Une course effrénée dans laquelle il faudra éviter boules de neiges et bumpers pour espérer se qualifier Freezy Peak : Une ascension où d'énormes ventilateurs jouent avec et contre vous

: Une ascension où d'énormes ventilateurs jouent avec et contre vous Ski Fall : Une glissade géante dans laquelle il faudra passer à travers les trous d'une roue de l'infortune pour l'emporter

: Une glissade géante dans laquelle il faudra passer à travers les trous d'une roue de l'infortune pour l'emporter Pegwin Pursuit : Une chasse aux pingouins qu'il faudra conserver pour marquer des points

: Une chasse aux pingouins qu'il faudra conserver pour marquer des points Snowy Scrap : Un concours de la plus grosse boule de neige en arène que la présence de bumpers ne facilite évidemment pas

: Un concours de la plus grosse boule de neige en arène que la présence de bumpers ne facilite évidemment pas Thin Ice : La suite spirituelle d'Hex-a-gone, où il faudra cette fois se déplacer sur de fragiles blocs de glace pour ne pas chuter dans le vide (attention, ça glisse)

: La suite spirituelle d'Hex-a-gone, où il faudra cette fois se déplacer sur de fragiles blocs de glace pour ne pas chuter dans le vide (attention, ça glisse) Roll Off : Une variante de Roll On dans laquelle le niveau de slime grimpe, histoire de corser la difficulté

En plus de ces sept épreuves et d'une trentaine de costumes, Mediatonic profite de cette troisième saison pour enrichir les classement, et dévoile le nouveau système de Crown Rank, destiné à séparer une nouvelle fois les têtes couronnées du reste de la plèbe. N'aurait-on rien retenu de 1789 du côté d'Uxbridge ? Plus vous décrocherez de couronnes, plus votre rang augmentera, et débloquera l'accès à es skins exclusifs, mais aussi des variantes dorées de costumes existants. Vous n'aviez jamais osé demander un hot-dog doré, il est là : à vous d'aller le chercher.

Enfin, cette grosse mise à jour hivernale s'accompagne d'une longue liste de corrections de bugs en tous genres, qui devrait peut-être rendre la défaite plus digeste pour certains. Les autre continueront à rager parce qu'ils se sont fait choper sur la ligne d'arrivée. Les pauvres.

Si vous n'aviez pas tenté de récupérer cette fiche couronne depuis un bail, la Saison 3 de Fall Guys Ultimate Knockout est donc à découvrir dès aujourd'hui sur PC et PS4.