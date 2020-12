PS5-Xbox Series X|S : 30 millions de dollars de bénéfices pour les spéculateurs sur eBay

Ils sont partout, plus ou moins professionnalisés, mais toujours prêts à agir et à s'approprier les consoles next-gen à la barbe des consommateurs normaux. Qui ça ? Les spéculateurs bien sûr ! Si les pratiques de ces derniers font sans cesse rager les joueurs qui ne parviennent pas à se procurer la machine de leurs rêves, les retombées financières sont telles qu'ils ne sont certainement pas prêts de s'arrêter.

Depuis la sortie des PS5 et Xbox Series X|S, le comportement et l'impact des spéculateurs fait fréquemment parler de lui (et provoque un fort mécontentement des joueurs). Et ce même impact a visiblement titillé la curiosité de certains. Le site PCMag rapporte en effet le cas de Michael Driscoll, un ingénieur données de Chicago qui s'est amusé à créer un script traçant toutes les ventes de PS5 et Xbox Series X|S effectuées sur eBay entre la sortie des consoles et le 3 décembre dernier.

Comme il était possible de s'y attendre, la revente des consoles next-gen est une activité extrêmement rentable. Au 3 décembre dernier, la revente de PS5 et de Xbox Series X|S a généré 29.127.862 dollars (environ 24 millions d'euros) de bénéfices sur eBay. Voici quelques données révélées par Michael Driscoll au sujet de la revente des consoles next-gen sur la plate-forme de vente en ligne :

PS5 :

PS5 Digital Edition :

Prix de vente conseillé : 399 dollars

Nombre de consoles vendues sur eBay : 7.322

Prix de vente moyen sur eBay : 937 dollars

Bénéfices réalisés par les spéculateurs sur eBay : 4.294.061 dollars

Ventes totales : 7.215.539 dollars

PS5 standard :

Prix de vente conseillé : 499 dollars

Nombre de consoles vendues sur eBay : 25.642

Prix de vente moyen sur eBay : 1.021 dollars

Bénéfices réalisés par les spéculateurs sur eBay : 14.742.432 dollars

Ventes totales : 27.537.790 dollars

Xbox Series X|S :

Xbox Series S :

Prix de vente conseillé : 299 dollars

Nombre de consoles vendues sur eBay : 6.863

Prix de vente moyen sur eBay : 469 dollars

Bénéfices réalisés par les spéculateurs sur eBay : 1.481.654 dollars

Ventes totales : 3.533.691 dollars

Xbox Series X :

Prix de vente conseillé : 499 dollars

Nombre de consoles vendues sur eBay : 22.932

Prix de vente moyen sur eBay : 865 dollars

Bénéfices réalisés par les spéculateurs sur eBay : 8.609.715 dollars

Ventes totales : 20.052.783 dollars

Les ventes de PS5 ont donc permis aux spéculateurs de réaliser près de 20 millions de dollars de bénéfices tandis que les ventes de Xbox Series X|S ont généré un peu plus de 10 millions de dollars de bénéfice. Outre la demande autour de la PS5 a priori plus forte en ce moment, cet écart s'explique par le prix de vente moyen des Xbox moins élevé et des quantités de consoles vendues plus faibles elles aussi. Pour rappel, de l'aveu de Phil Spencer lui-même, la production de Xbox Series X|S est en retard sur celle de PS5.

Quid de l'avenir ?

De son côté, eBay affirme vouloir lutter contre les spéculateurs. Mais il apparaît que ce n'est pas dans son intérêt de le faire. Le service touche en effet une commission sur chaque vente. Et les plus les sommes s'envolent plus les commissions touchées par eBay sont importantes. De plus, il s'avère qu'une partie non négligeable du public est prête à payer plus du double du prix de vente conseillé d'une console pour réussir à se la procurer rapidement.

Bien évidemment les bénéfices engrangés par les spéculateurs sont bien supérieurs à ces 30 millions de dollars, ce total ne tenant pas compte des ventes effectuées par d'autres biais (comme via des annonces Leboncoin en France par exemple). À moins que les différents sites de vente en ligne parvienne à créer des outils luttant efficacement contre les spéculateurs industriels, il va falloir continuer de composer avec eux à l'avenir.

En ce qui concerne les PS5 et Xbox Series X|S spécifiquement, les choses devraient se calmer quand Sony et Microsoft parviendront à proposer leurs consoles en quantités suffisantes.

Que vous inspirent ces chiffres ? Réalisiez-vous que la spéculation avait atteint une telle ampleur ? Existe-t-il des solutions pour lutter contre ce phénomène selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.