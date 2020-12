PS5 : Double meilleur lancement de l'histoire aux États-Unis selon NPD

Comme nous vous l'indiquions un peu plus tôt aujourd'hui, la Nintendo Switch est arrivée en tête des ventes américaines pour le mois de novembre 2020. Mais comme le révèle l'institut NPD Group, cela ne veut pas dire que Sony n'a pas de raisons de se réjouir. Loin de là.

L'institut NPD Group vient donc de communiquer les statistiques du marché américain du jeu vidéo pour le mois de novembre 2020. Ces dernières révèlent que la PS5 a réalisé "le plus gros mois de lancement pour une console de l'histoire aux États-Unis en termes de quantités vendues et de sommes générées en dollars."

Cela signifie qu'aucune autre console s'est plus vendue pendant son mois de lancement aux États-Unis que la PS5. Et qu'aucune autre machine n'a rapporté autant d'argent pendant son mois de lancement que la PS5. Sachant que les deux modèles de PS5 sont vendus 399 et 499 dollars, ce n'est pas réellement surprenant. À titre d'information, la précédente détentrice de ces records était la PS4. La précédente console de salon de Sony les avait donc établi lors de son mois de lancement américain en novembre 2013.

Lancement bridé par les ruptures de stock ?

Sachant que ce même NPD Group a également révélé que Nintendo a vendu 1,35 million de Switch aux États-Unis en novembre 2020, et que la console de la firme de Kyoto est arrivée en tête des ventes pour ce même mois, il apparaît que Sony a vendu moins d'1,35 millions de PS5 (tous modèles confondus) le mois dernier outre Atlantique.

Les ruptures de stock à répétition et la flambée des prix chez les spéculateurs sont autant de signes de la popularité dont jouit actuellement la PS5. La console de Sony se serait-elle cependant plus vendue que la Switch le mois dernier aux États-Unis si le constructeur japonais avait réussi à mettre encore plus de consoles en vente ? Ou cette demande est-elle exacerbée par les problèmes d'approvisionnement dont souffre actuellement la console ? Ce sont des questions auxquelles il est malheureusement impossible de répondre. Il est en tout cas évident que la nouvelle console de Sony démarre sa carrière en bénéficiant d'un élan positif.

Que pensez-vous de ces statistiques ? Croyez-vous que la PS5 aurait pu mieux se vendre que la Switch le mois dernier si Sony avait pu mettre plus de consoles dans les rayons ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.