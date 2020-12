Netflix fait fuiter la création d'une nouvelle série Sonic

Depuis plus d'un quart de siècle, Sonic ne se contente plus des jeux vidéo pour squatter les écrans de télévision. La mascotte de SEGA a en effet eu droit à plusieurs séries animées aux styles et ambiances variées. Et à l'instar de plusieurs autres licences du jeu vidéo, Sonic a lui été attiré par les sirènes de Netflix.

Le compte Twitter "NXonNetflix," dédié à l'actualité "geek" de Netflix, a tweeté hier soir la mise en production d'une nouvelle série animée Sonic the Hedgehog dont la diffusion est prévue pour 2022. Le tweet a rapidement été supprimé, mais comme rien ne se perd sur Internet, nombre de captures d'écran de l'annonce en question ont été prises.

D'après les informations diffusées plus tôt que prévu par Netflix, cette nouvelle série animée sera en 3D et produite conjointement par SEGA, WildBrain (Bob Le Bricoleur, Inspecteur Gadget de 2015, Tempête de Boulettes Géantes, etc.) et Man of Action Entertainment (Ben 10, Big Hero 6).

PEGI 3

Les entreprises impliquées dans le projet laissent entendre qu'il est ici question d'une série animée destinée aux enfants. Et à en croire l'artwork lié à cette annonce supprimée, disponible dans notre galerie ci-dessous, la série mettra en scène le Sonic "moderne" (qui est différent du Sonic "classique" vu récemment dans des jeux comme Sonic Generations, Sonic Maniac ou Sonic Forces, ainsi que du Sonic vu dans Sonic Boom).

L'actualité hors jeu du hérisson bleu est en tout cas chargée. En plus de la sortie cette année de son film en prises de vues réelles à succès, Sonic s'apprête à nouveau à passer devant les caméras de cinéma. Et pour ce qui est des jeux vidéo, SEGA préparerait plusieurs annonces destinées à accompagner l'anniversaire des 25 ans de Sonic.

Êtes-vous intéressés par cette annonce d'une nouvelle série animée Sonic ? Et que dites-vous des premières informations à son sujet diffusées par erreur par Netflix ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.