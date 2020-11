Sonic le Film 2 entrera en production dès l'année prochaine

Si l'on savait depuis elle lurette que Sonic le Film 2 était d'ores et déjà prévu, car officialisé par son réalisateur attitré, qui sera aussi celui du second, nous ne savions en revanche pas que la production de cette suite allait démarrer dès 2021. Ce qui est donc désormais acté et écrit. Et accompli ?

À voir aussi : Sonic Le Film 2 officialisé et daté par Paramount

En effet, selon des sites ultra bien informés, des documents ultra "touchy" ont été retrouvés dans un nouveau dépôt sur le site Web de la Guilde canadienne des réalisateurs. Oui, oui.

Ces documents en question ont ainsi révélé que Sonic the Hedgehog Movie 2 devrait entrer en production dès le mois de mars 2021 et porte pour l'instant le nom de code ô combien évocateur, de "Emerald Hill".

Energie intense ?

Le studio qui est en charge de tout ceci n'est autre que Red Energy Films. Ce dernier dispose actuellement d'un budget de 20 millions de dollars pour faire tourner tout cela. Cachet des acteurs compris ? Hmmmm... Je ne sais guère.

Rappelons que Paramount avait préalablement annoncé qu'ils travaillaient sur une suite du film immensément populaire Sonic the Hedgehog en avril 2020, come dit plus haut dans le chapeau de cette news. Nous en saurons sans doute bien plus d'ici à mars prochain, si aucun virus couronné encore plus virulent ne vient nous stopper dans notre quête de surpuissance mentale...

En attendant, sachez également qu'a priori le film devrait sortir sur nos écrans le 8 avril 2022.

Qu'en pensez-vous ? Etes-vous super contents de cette suite ?