The Game Awards : Ghosts 'n Goblins Resurrection s'annonce sur Switch

Alors que l'on pensait le débat entre difficulté de l'Enfer et inclusion à tout prix réglé, l'édition 2020 des Game Awards est parvenue à maîtriser son numéro d'équilibriste en remettant un prix pour l'accessibilité (The Last of Us Part II) tout en levant le voile sur le retour de Ghosts 'n Goblins. Fichtre.

Près de 14 ans après Mega Man et sa version Powered Up!, la série la plus impitoyable de Capcom profitera d'un remake avec Ghosts 'n Goblins Resurrection. Le chevalier Arthur aura beau profiter de mouvements visuellement plus souples, la mort frappera toujours après deux touches, comme le veut la tradition. À tous les coups, il faudra encore finir le jeu deux fois pour en voir le bout. Quelle vie.

Ghosts 'n Goblins Resurrection viendra mettre au défi les joueurs intrépides, parmi lesquels votre serviteur qui ne l'espérait plus, le 25 février 2021, exclusivement sur Switch.