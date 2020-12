The Game Awards : Disco Elysium annoncé sur PS5, Xbox Series et Switch, les dates

Lors de sa sortie à la fin de l'année dernière, Disco Elysium avait fait très forte impression auprès de notre Plume national et de nombreux autres joueurs PC. Depuis, les utilisateurs de consoles attendaient une annonce de l'arrivée du jeu sur leurs plates-formes de choix. C'est désormais chose faite.

ZA/UM a profité de la cérémonie des Game Awards 2020 pour révéler que Disco Elysium débarquera sur consoles l'année prochaine. Et cela ne sera pas un simple portage de l'édition originale du jeu. En effet, c'est à Disco Elysium : The Final Cut que la PS5, les Xbox Series X|S et la Switch auront droit.

Pour ce qui est des nouveautés incluses dans cette version Final Cut, il est question de l'ajout du doublage de l'intégralité des dialogues du jeu, de nouvelles quêtes ainsi que des zones inédites à explorer.

Pour ce qui est des dates de sortie de Disco Elysium : The Final Cut, le jeu débarquera d'abord sur PS5 et PS4 en mars 2021. Les versions Xbox Series X|S et Switch du jeu seront quant à elles commercialisées au cours de l'été prochain.

À noter que les joueurs qui ont déjà la version originale de Disco Elysium (PC, MAC) pourront télécharger gratuitement la mise à jour permettant d'accéder à la version Final Cut.