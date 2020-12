PlayStation, Xbox et Nintendo annoncent un partenariat autour de la sécurité des joueurs

Même si Sony, Nintendo et Microsoft sont évidemment des concurrents, ils n'en sont pas moins les porte-étendards du marché des consoles. Et une situation particulièrement problématique pour l'un, vis-à-vis du grand public par exemple, peut également avoir des conséquences néfastes sur les autres. Afin de permettre au jeu vidéo de s'épanouir en tant qu'industrie et en tant que loisir, les trois constructeurs ont décidé de travailler ensemble sur un sujet particulièrement sensible.

Si les représentants des différents constructeurs de consoles travaillent fréquemment ensemble dans les coulisses, lorsqu'il est question d'organiser un salon par exemple, les prises de paroles communes publiques sont plus rares. Mais pas totalement inédites. Ils peuvent par exemple s'associer quelques instants lors d'une cérémonie, annoncer le cross-play, ou encore dévoiler un partenariat autour d'infrastructures.

En ce 14 décembre, PlayStation, Nintendo et Xbox viennent de communiquer d'une seule voix, et il est cette fois question d'un sujet on ne peut plus sérieux. Ce sujet, c'est celui de la sécurité des joueurs. Dans un article publié sur le site officiel Xbox et signé par Dave McCarthy, le corporate vice president des Xbox Operations, les trois constructeurs ont annoncé la mise en place d'un partenariat autour de garanties et mesures communes en matière de sécurité des joueurs.

À l'heure où le jeu connecté et/ou en ligne est de plus en plus incontournable, les firmes de San Mateo, Kyoto et Redmond ont jugé nécessaire d'avancer ensemble sur ce sujet afin d'aider l'industrie dans son ensemble sur le long terme :

Nous jouons pour de nombreuses raisons : pour satisfaire notre imagination, pour s'amuser avec nos amis ou en famille, pour tester nos capacités, pour apprendre grâce à la technologie ou simplement pour se détendre et passer le temps. Comme n'importe quelle activité sociale, les jeux vidéo créent des connexions significatives entre des joueurs de tous horizons et nous rappellent que vous avons beaucoup en commun, dont le plaisir de jouer.



Nous croyons que les jeux vidéo s'adressent à tous les âges, y compris à nos joueurs les plus jeunes et vulnérables. La technologie permet de créer des expériences de divertissement captivantes, et nous voulons nous assurer que ces expériences soient positives et respectueuses, surtout lorsqu'elles impliquent des interactions avec les autres. Tous les joueurs méritent de vivre d'incroyables expériences sociales de jeu vidéo dans des conditions qui assurent le respect et la sécurité de tous.



Chez Xbox, nous partageons avec Nintendo, au nom de la communauté de joueurs de Nintendo Switch, et PlayStation la conviction que la protection des joueurs en ligne exige une approche multidisciplinaire qui combine les avantages d'une technologie de pointe, une communauté solidaire et une surveillance humaine compétente. Nous pouvons accomplir davantage lorsque nous travaillons pour le même objectif ; et pour ce faire, nous continuerons à investir, à faire évoluer et à amplifier nos approches en matière de sécurité des utilisateurs. Alors que nous poursuivrons ce travail, nous accorderons la priorité à la protection de la sécurité de nos joueurs, en particulier des plus vulnérables.



Les principes suivants guident notre travail.



Prévention : Nous permettons aux joueurs et aux parents de mieux comprendre et de pleinement contrôler les expériences de jeu.



-Nous offrons des commandes qui permettent aux joueurs de personnaliser leur expérience de jeu. Nous soutenons les parents avec les outils et les informations nécessaires pour créer des expériences de jeu appropriées pour leurs enfants.

-Nous reconnaissons que les fonctionnalités de sécurité doivent être faciles à utiliser pour être utiles. Nous favoriserons la disponibilité de nos outils de sécurité par le biais de nos plateformes, de nos chaînes de soutien, de nos services, sur nos sites Web et dans les magasins de détail afin d'atteindre davantage de joueurs et de parents.

-Nous informons continuellement les parents et les joueurs par le biais de nos codes de conduite, de nos conditions d'utilisation et de nos meilleures pratiques.

-Nous investissons dans la technologie pour aider à éliminer les conduites et le contenu inappropriés avant qu'ils puissent mettre la sécurité d'un joueur en danger.



Partenariat : Nous nous engageons à faire équipe avec l'industrie, les régulateurs, les organismes d'application de la loi et nos communautés pour promouvoir la sécurité des utilisateurs.



L'engagement de l'industrie envers la sécurité est primordial. Nous croyons que nous avons une occasion de collaborer d'une façon qui profitera à l'industrie des jeux vidéo et à tous les joueurs afin d'offrir une expérience de jeu sécurisée.



-Nous travaillons avec des organisations commerciales de l'industrie, des membres de l'industrie, des régulateurs, des organismes d'application de la loi et des spécialistes pour développer et améliorer les initiatives de sécurité en ligne.

-Nous nous engageons à effectuer une recherche partagée pour en faire profiter l'industrie.

-Nous croyons que la haine et le harcèlement ou l'exploitation des jeunes joueurs, de quelque manière que ce soit, n'ont pas de place dans l'industrie du jeu vidéo. Nous faisons équipe avec notre communauté pour promouvoir les comportements de jeu sûrs et respectueux, et encourager l'utilisation d'outils de signalement pour dénoncer les mauvaises actions.

-Nous collaborons avec des agences de classification comme l'ESRB et PEGI pour nous assurer que nos jeux sont dirigés vers le public approprié.



Responsabilité : Nous nous tenons responsables de rendre nos plateformes aussi sécurisées que possible pour tous les joueurs.



-Nous permettons aux joueurs de signaler facilement les violations de notre code de conduite et, en plus de supprimer du contenu, nous imposons des sanctions appropriées pour les violations, notamment en empêchant les joueurs d'utiliser nos services à de mauvaises fins.

-Nous nous conformons à toutes les lois locales et répondrons à toutes les demandes légales des forces de l'ordre. Nous informons rapidement les forces de l'ordre si nous observons un comportement illégal ou si nous pensons qu'un joueur risque de subir un préjudice imminent.

-Nous publions nos règles et nos exigences, et nous nous assurons que les joueurs qui ont été signalés comprennent les exigences d'un engagement continu avec nos plateformes.



Protéger les joueurs peut être difficile dans un monde numériquement connecté, souvent de façon instantanée. Ce partenariat témoigne de notre engagement à travailler ensemble pour améliorer la sécurité des joueurs et pour s'assurer que le jeu vidéo convient vraiment à tout le monde. Bien que l'industrie du jeu vidéo ait depuis longtemps pris des mesures pour protéger les joueurs, en particulier les enfants, nous reconnaissons qu'aucune entreprise ou industrie ne résoudra seule ces défis.



Nous invitons les autres à prendre et à partager des engagements similaires avec les joueurs du monde entier.

Affaire à suivre ?

Si les différents éléments évoqués dans ce communiqué peuvent paraître évidents, il apparaît que Sony, Nintendo et Microsoft avançaient chacun de leur côté jusqu'à présent. La mise en commun des efforts devrait faciliter la tâche de ceux dont garantir la sécurité des joueurs est le travail. La mise en commun des recherches, travaux et mesures pourrait par ailleurs augmenter l'efficacité de ces derniers. Sur le papier au moins.

Les trois géants du jeu vidéo invitent ici d'autres acteurs du secteur à les rejoindre. Il sera donc intéressant de voir si leur appel va être entendu et, si oui, si d'autres sociétés de l'industrie du jeu vidéo rejoindront publiquement l'effort de guerre. Et il est également possible de se demander si des mesures concrètes prises conjointement par les trois constructeurs de consoles seront annoncées publiquement. Il apparaît en tout cas que la toxicité, les comportements illégaux ou encore le harcèlement ont pris une telle ampleur sur consoles que Sony, Nintendo et Microsoft ont été obligés de s'associer publiquement.

Que pensez-vous de cette déclaration commune ? Estimez-vous qu'elle va changer grand chose ? Souhaitez-vous que les trois constructeurs communiquent précisément sur les mesures qu'ils prendront ensemble ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.