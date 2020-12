BioShock 4 : Des détails inédits sur le jeu révélés par des offres d'emploi ?

C'est un fait, le nouveau BioShock est en développement depuis plusieurs années. Take-Two Interactive n'a cependant pas jugé le projet suffisamment avancé pour le dévoiler officiellement jusqu'à présent. Il faut donc utiliser diverses sources pour obtenir les premiers détails à son sujet. Une fois n'est pas coutume, ce sont des offres d'emploi qui semblent apporter quelques indices à propos de ce nouvel épisode.

Les indices du jour concernant celui que l'on surnomme pour l'instant BioShock 4 ont récemment été dénichés par un Twittos répondant au nom de "MauroNL." Ce dernier a en effet repéré plusieurs offres d'emploi mises en ligne par Cloud Chamber Games, le studio qui s'attèle actuellement au développement du prochain BioShock. Et ces dernières contiennent toutes ce qui semblent être des indications inédites au sujet du jeu.

L'une d'entre elle indique en effet à propos du jeu actuellement en développement chez Cloud Chamber Games qu'il est ici question d'un "projet ambitieux axé sur la narration et plein de caractère et de personnalité." Elle révèle également que le titre exploitera un "système de (gestion des) dialogue(s)," ce qui laisse entendre que les joueurs pourront choisir ce que leur personnage dit (avec des conséquences sur le déroulement de l'intrigue ?).

Une autre annonce demande aux candidats potentiels d'avoir de l'expérience en matière de développement de RPG. Dans ces annonces, le jeu est également décrit comme ayant un "monde émergent de type bac à sable." Cet élément pousse quant à lui à croire que BioShock 4 sera un jeu en monde ouvert. Impression renforcée par une annonce qui explique que le candidat retenu sera en charge de la création "de systèmes liés à un monde interactif, d'une écologie systémique ne se reposant pas sur l'intelligence artificielle, de systèmes de croissance et de progression du joueur et de l'équilibrage du jeu et de son économie."

Push the boundaries

Ces annonces mettent également l'accent sur le travail effectué en matière d'intelligence artificielle in-game. Le studio explique en effet chercher à créer un "système significatif de foule urbaine géré par l'intelligence artificielle ainsi que l'écologie tribale systémique d'une intelligence artificielle parfois hostile." Si cette manière de formuler les choses peut paraître compliquée, Cloud Chamber Games ne cache pas l'envergure de son ambition :

Nous pensons que nous sommes en train d'essayer de faire des choses à la fois nouvelles et ambitieuses en matière d'intelligence artificielle et avons d'importantes ambitions en ce qui concerne le fait de nouer intelligence artificielle et narration. Ces différents éléments laissent donc apparaître un projet de premier plan, a priori éloigné de la simple suite produite sans idées dans le simple but d'exploiter la licence BioShock. Cela étant dit, il est bien trop tôt, et les informations sont trop peu nombreuses, pour émettre un avis tranché sur le jeu.

Pour info, ces offres d'emploi concernent des postes variés comme programmeur de l'intelligence artificielle, senior voice designer ou encore lead systems designer. Un nouveau jeu BioShock est dans les plans de Take-Two Interactive, et donc de 2K, depuis bientôt cinq ans. Le développement du jeu à proprement parler aurait cependant commencé en 2018.

La sortie du dernier BioShock, BioShock Infinite pour ne pas le nommer, remonte à 2013. À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas quand 2K dévoilera ce nouvel épisode ni quand il sortira. Les offres d'emploi postée par Cloud Chamber Games laissent cependant entendre que la sortie de BioShock 4 n'est pas pour tout de suite.

Que vous inspirent ces différents éléments ? Êtes-vous confiants vis-à-vis de la capacité de ce studio à créer un BioShock digne de ce nom ? Avez-vous hâte que 2K le dévoile officiellement ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.