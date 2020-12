PS5 devant "attestation de déplacement" et "symptome coronavirus" sur Google en 2020

Comme il le fait chaque année, Google a publié un récapitulatif des tendances pour 2020. Grâce à ce dernier, il est possible d'avoir une idée de ce qui a occupé l'esprit des Internautes de différents pays. En France, la pandémie de COVID-19 était sans surprise sur tous les claviers. Mais la PS5 était également un sujet de tout premier plan.

À lire aussi : PS5 : Sony met-il le Japon et ses créateurs de côté ? Jim Ryan répond

Google vient donc de mettre en ligne le classement des tendances pour l'année 2020 en France (tous sujets confondus) et ce dernier permet de voir que la PlayStation 5 était de toute évidence très attendue par les français. En effet, "PS5" est arrivé à la cinquième place du classement, se plaçant ainsi devant d'autres sujets brulants de l'année. Voici le Top 10 dans son intégralité :

Coronavirus Attestation Covid Élection américaine Coronavirus conseils PS5 Attestation de déplacement sur smartphone Coronavirus Italie Kobe Bryant Symptôme Coronavirus Roland Garros

Bien évidemment, le classement dans son ensemble montre que le la COVID-19 a logiquement monopolisé les esprits cette année. La présence de la PS5 dans le Top 5 apparaît cependant comme une belle performance vu la gravité de la crise sanitaire et son omniprésence médiatique cette année. Pour info, Google explique que "les listes sont basées sur les termes de recherche qui ont fait l'objet du pic de trafic le plus élevé cette année par rapport à l'année précédente."

Et les jeux alors ?

À noter que le moteur de recherche ne révèle pas le classement des dix jeux vidéo les plus recherchés en 2020 en France. Il propose en revanche la liste des dix titres les plus recherchés aux États-Unis. Pour les plus curieux, voici ce classement :

Ce classement montre le statut de phénomène qu'ont eu Among Us et Fall Guys cette année. Animal Crossing, pourtant omniprésent sur les réseaux sociaux pendant un temps, n'arrive qu'à la sixième place du Top. Sony peut de son côté se féliciter de la présence de plusieurs de ses exclusivités dans ce classement des jeux les plus recherchés.

Que dites-vous de ces résultats ? Vous attendiez-vous que la PS5 arrive si haut dans le classement toutes recherches confondues ? Et que pensez-vous du classement américain des recherches de jeu ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.