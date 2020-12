Remedy Entertainment : Control multimillionnaire, des infos sur les autres projets

Remedy Entertainment s'est lancé ce mercredi 9 décembre 2020 dans son Capital Markets Day, une présentation à l'attention des investisseurs et analystes. Ont été révélées plusieurs informations qui peuvent donner la banane.

Control s'est écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires à travers le monde depuis son lancement le 27 août 2019. Thomas Puha, l'homme de la communication du studio finlandais l'a annoncé durant la présentation.

