Call of Duty Black Ops Cold War cartonne sur terre et dans les airs, la saga milliardaire

C'était couru d'avance, et on y est habitué depuis belle lurette : la série emblématique Call of Duty d'Activision cartonne sur terre, sur mer et dans les airs, et même dans vos têtes de joueurs. La série a en effet établi de nouveaux records...

Tout ceci pour dire que le jeu Call of Duty Black Ops Cold War a en effet réussi à faire dépasser à la licence globale les 3 milliards de dollars de recettes nettes au cours des 12 derniers mois, avec un record pour toute la licence avec ce titre récemment sorti.

Selon le communiqué officiel, la dynamique est très bonne pour Call of Duty. Les différentes augmentations depuis le début de l'année comprennent les recettes nettes en hausse de plus de 80% et les unités vendues en hausse de plus de 40% d'une année sur l'autre.

Autre chiffre ramenard : plus de 200 millions de personnes ont joué à Call of Duty cette année selon Activision. Sur console et PC, la "licence a atteint le plus grand nombre de joueurs de son histoire cette année, et le mois de Novembre fut celui durant lequel nous avons atteint le plus grand nombre de joueurs mensuels et d'heures de jeu."

Toujours plus haut

Byron Beede, Executive vice president et general manager de Call of Duty, a déclaré ceci :

La dynamique de l'année dernière dans l'écosystème Call of Duty, entre le free-to-play Warzone et le contenu post-lancement de Modern Warfare, et maintenant à Black Ops Cold War, a été incroyable. C'est le nouveau grand chapitre de Black Ops avec une campagne incroyable, une toute nouvelle expérience de zombies et bien sûr un multijoueur intense. Le lancement n'est que le début. Nous nous concentrons sur la création d'un flux continu de nouveautés comprenant une énorme quantité de contenu et d'événements gratuits après le lancement à travers toute la franchise.

Bravo, que enthousiasme. Il faut dire que le free to play Warzone a lui aussi ultra cartonné dans son coin, puisqu'il a d'ores et déjà dépassé les 85 millions de joueurs depuis son lancement, et il devrait assurément prendre une nouvelle dimension en s'intégrant à la fois à Black Ops Cold War et Modern Warfare. La saison 1, à venir ce mois-ci, présentera en effet un tout nouveau contenu pour Black Ops Cold War et Warzone.

Tout ceci est donc sans fin. Pour le plus grand plaisir des joueurs ?