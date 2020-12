FIFA 21 : La mise à jour PS5 / Xbox Series X arrive avec un jour d'avance... pour certains

À défaut de pouvoir assister à la défaite de leur équipe préférée confortablement nichés au coeur d'un stade en plein effervescence, les amateurs de football peuvent au moins noyer leur chagrin dans la nouvelle cuvée de FIFA, qui a cette année selon nos spécialistes un petit goût de banane.

À voir aussi : TEST de FIFA 21 : Une recette qui ne change pas ?

Les joueurs bien informés que vous êtes ne sont ainsi pas sans savoir que la mise à jour "next-gen" de FIFA 21 avait été promise pour demain par Electronic Arts, histoire de profiter un peu plus de vos nouvelles bécanes payées rubis sur l'ongle. Les joueurs PC peuvent, pour rappel, aller se recoucher.

Mais ô surprise, les versions PlayStation 5 et Xbox Series X de la simulation footballistique sont dès à présent disponibles gratuitement pour les joueurs concernés, qui n'ont plus qu'à se rendre sur la fiche du jeu dans l'OS de leur console pour en profiter. La mise à jour se a priori porte bien, et pèse le joli poids de 35 Go, qui vous permettra de profiter des nombreuses nouveautés détaillés par le père Alix dans sa récente et incroyable preview.

Mais parce que dans la vie, rien n'est simple, l'éditeur a tenu a précisé que "la plupart" des joueurs pourraient en profiter, en se gardant bien de préciser leur profil, rappelant que la sortie officielle et mondiale restait prévue pour demain :

Most players who've purchased #FIFA21 on current gen consoles can now download & play the PlayStation 5 or Xbox Series X|S version. Worldwide availability will follow as we ramp up towards official launch on December 4.



For more info on Dual Entitlement: https://t.co/0PBE3AuixX