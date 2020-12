PS5 Pro : Un brevet de Sony évoque une console "haut-de-gamme" plus puissante

Comme l'a montré la génération PS4-Xbox One, le temps des consoles tenant toute une génération avec la même architecture est désormais révolu. Et si Sony a déjà affirmé qu'il ne rejetait pas l'idée de proposer une révision hardware de la PS5 en cours de génération, de nouveaux éléments pourraient bien donner un indice quant à la forme que pourrait prendre cette révision.

Tandis que la PS5 est disponible en Europe depuis seulement deux semaines, un brevet récemment découvert (et relayé par le site t3) pousse d'ores et déjà à penser à l'architecture dont pourrait disposer une éventuelle PS5 Pro. Dans un brevet déposé en janvier 2019 par Sony et rendu public en juillet dernier, le constructeur japonais détaille en effet un "design de CPU/GPU évolutif pour console de jeu destiné à des consoles de salon et au cloud gaming."

Pour faire simple, Sony détaille ici les différentes utilisations et les défis que soulèvent la présence de plusieurs processeurs graphiques présents sous le capot d'une seule et même console. Et à l'intérieur de ce long document, le géant de l'électronique mentionne explicitement la possibilité que ce "design de CPU/GPU évolutif" avec plusieurs GPU soit utilisé par une console "haut-de-gamme" :

La technologie du système sur une puce (SoC) peut être appliquée sur des consoles de simulation vidéo comme le sont les consoles de jeu. Et plus particulièrement, un seul SoC peut être fourni pour une version "light" de la console tandis que plusieurs SoC peuvent être utilisés pour produire une version "haut-de-gamme" de la console bénéficiant de plus grandes capacités de calcul et de stockage que la version "light." La console "haut-de-gamme" peut également contenir plus de mémoire comme de la mémoire vive (RAM) ainsi que d'autres fonctionnalités. Elle peut également être exploitée dans le cadre d'une machine optimisée pour le cloud qui utilise la même puce que la console mais avec de meilleure performances.

Plus haut dans le brevet, Sony évoque une utilisation de "systèmes sur une puce," ou SoC, au sein de ses consoles. Ces derniers sont des puces qui réunissent à la fois le processeur central et le processeur graphique. Le design évolutif dont il est question ici envisage donc l'utilisation d'une ou plusieurs SoC en fonction du modèle de console (normal ou haut-de-gamme par exemple).

Sony prépare le terrain

Pour rappel, ce brevet n'est pas le premier signe de l'arrivée potentielle d'une PS5 Pro. Il y a un an, Masayasu Ito, le vice-président exécutif en charge de l'ingénierie hardware, révélait que la PS4 Pro avait servi de "test" à Sony et que la PS5 pourrait elle aussi avoir droit à un rafraîchissement hardware en cours de génération :

Notre raisonnement vis-à-vis de la PS5 est que cette dernière aura un cycle d'environ six à sept ans. Et si nous disposons d'un cycle de vie de cette durée nous devrions avoir la possibilité d'apporter des changements au hardware et d'y incorporer des avancées technologiques. Le test derrière ce raisonnement était la PS4 Pro qui a été commercialisée à la moitié du cycle de vie de la PS4.

Si ce brevet ne garantit pas la sortie d'une PS5 Pro, il montre en tout cas que Sony réfléchit à l'avenir. Quoi qu'il en soit, et comme le rappellent fréquemment les différents constructeurs, une marque commence à réfléchir à sa prochaine console quand la précédente est commercialisée. L'après PS5 standard est donc déjà dans les plans de Sony.

Que vous inspire cette situation ? Seriez-vous étonnés si Sony proposait une PS5 Pro ? Et s'il le fait, vous la procurerez-vous ? Aviez-vous acheté une PS4 Pro ? Si oui, en êtes-vous satisfaits ? Si non, pourquoi ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.