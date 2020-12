Okami HD : Quelle est la version la plus vendue ? L'étonnante statistique

Parmi les plus grandes injustices constatées dans la courte histoire du jeu vidéo, impossible de ne pas en placer une pour Clover Studio, fondé par d'anciens développeurs émérites de Capcom, et qui avait été obligé de mettre la clé sous la porte après avoir accouché du fantastique Okami. La vie est décidément trop injuste.

Heureusement, la suite des événements aura permis à Atsushi Inaba et sa clique de retenter l'aventure avec Platinum Games, alors que Capcom rééditait les divines aventures d'Amaterasu dans une version HD, d'abord sur PlayStation 3.

Danse avec la louve

Et parce que les grands jeux vieillissent comme les meilleurs crus, Okami HD aura finalement fait jaillir ses gerbes de fleurs et de divinités folkloriques sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avant de finalement venir terminer sa course (oui mais) sur Switch.

Et parmi la myriade de documents tristement dérobés à l'éditeur Capcom lors d'un piratage suivi d'une demande de rançon se trouvent les chiffres de vente dudit remaster en haute définition. Et malgré la myriade de support sur lesquelles la déesse lupine aura jeté son dévolu, c'est bien la toute dernière itération qui occupe la première place du podium :

Switch 600.000 ventes PC 536.000 ventes PlayStation 3 529.000 ventes PlayStation 4 445.000 ventes Xbox One 121.000 ventes

Sachant que les versions originales sorties sur PlayStation 2 et Wii n'avaient dans un cas comme dans l'autre pas dépassé les 350.000 exemplaires, c'est donc le portage sur Switch qui s'en sort haut la patte, et atteste une fois encore de l'attraction assez phénoménale de la console transportable de Nintendo.

L'histoire ne dit pas (encore) si ce succès posthume sera suffisamment puissant pour permettre la mise en chantier d'une suite en bonne et due forme (coucou Okamiden). C'est qu'il ne faudrait pas prendre au pied de la lettre toutes les déclarations de ce bloqueur de Kamiya...