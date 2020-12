PS5 : Une édition spéciale Travis Scott de la console pourrait être annoncée prochainement

Comme les joueurs qui suivent l'actualité PlayStation le savent bien, la PS5 n'est pour l'instant disponible qu'en blanc. Diverses déclarations ont cependant indiqué que d'autres modèles pourraient être commercialisés par la suite. Et l'un d'entre eux pourrait bien être l'oeuvre de Travis Scott.

Travis Scott est sur toutes les lèvres, y compris dans le monde du jeu vidéo. Après son "concert" réalisé dans Fortnite (pour lequel il aurait touché 20 millions de dollars), le rappeur a annoncé un partenariat avec PlayStation. Et il se pourrait qu'une des conséquences de ce partenariat soit la sortie d'un modèle spécial de PS5.

L'information vient du site américain Forbes, et plus particulièrement d'un portrait de l'artiste récemment mis en ligne. À propos des fruits de ce partenariat avec PlayStation, Travis Scott indique que les choses devraient être révélées "d'ici deux semaines" (l'article a été publié le 30 novembre dernier). Une source de Forbes lui a cependant indiqué que le contrat liant Travis Scott à PlayStation porte sur plusieurs années et "pourrait impliquer une console cobrandée et peut-être même un jeu conçu par Scott."

Oui, mais quand ?

Pour rappel, PlayStation et Travis Scott ont annoncé leur partenariat en octobre dernier. Sony avait alors révélé que Travis Scott avait rejoint ses rangs en tant que "partenaire créatif stratégique." Si cette association a d'ores et déjà donné lieu à l'annonce de produits dérivés aux couleurs de PlayStation (dont des sneakers Nike), elle pourrait donc également concerner plus directement les consoles et jeux de la marque.

Reste maintenant à attendre les annonces officielles de la part de Travis Scott et PlayStation. La temporalité de l'interview réalisée par Forbes n'étant pas claire, il est difficile de savoir à quoi correspond le "d'ici deux semaines" indiqué par le musicien businessman.

Pour rappel, un responsable de Sony a déclaré en juin dernier que la customisation de la PS5 "via des éditions spéciales ira au delà de tout ce qu'on a pu voir par le passé" et que les joueurs peuvent "s'attendre à encore plus de magnifiques éditions spéciales."

Que dites-vous de cette rumeur ? Une PS5 spéciale imaginée par Travis Scott pourrait-elle vous intéresser ? Aimez-vous le style de l'artiste ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.