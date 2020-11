FIFA 21 dévoile sa nouvelle introduction sur PS5 et Xbox Series X|S

En fin de semaine, FIFA 21 va entrer sur le terrain de la Next-Gen. Une arène qu'il ne connaît pas encore mais sur laquelle, on l'espère, il s'est bien préparé pour se montrer performant. En attendant de le voir évoluer, EA Sports nous laisse l'occasion de découvrir une nouvelle cinématique taille champions.

Ce qui vous attend lorsque vous lancerez FIFA 21 sur PS5 et Xbox Series X|S, c'est une entrée de joueurs dans le mythique stade d'Anfield, à Liverpool, avant une rencontre de Ligue des Champions. Le point de vue adopté est celui d'une jeune pousse qui va décrire ses attentes et son ressenti alors qu'elle pénètre sur le rectangle vert aux côtés du jeune défenseur latéral Trent Alexander-Arnold.

Tu ne marcheras jamais seul

Non sans mettre en valeur ses ambassadeurs, en particulier Kylian M'Bappé, puisque les Reds doivent ici affronter le Paris Saint-Germain, la cinématique nous plonge volontiers dans l'ambiance avec un stade vivant, animé, dont les supporters chantent en choeur. Il ne manque que la musique de compétition, finalement. Et de jouer à cette version améliorée que notre cher Alix a pu voir il y a quelques jours et qui promet autant en termes visuels que de sensations.

FIFA 21 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Il sera disponible sur PS5 et Xbox Series X|S ce vendredi 4 décembre, et l'avoir sur current-gen donnera accès à la mise à niveau Next-Gen.