Xbox Game Pass : Vers un Control surprise en décembre ?

Le Xbox Game Pass offre de quoi éviter la faim de jeux, avec des dizaines de titres accessibles à ses abonnés. Chaque mois, il s'enrichit de nouveaux noms, souvent prestigieux. Et pour le mois de décembre, si proche, il se pourrait que Remedy soit invité.

À voir aussi : Xbox lance ses promotions de fin d'année : Jeux et manettes à prix réduits

Control pourrait être l'un des jeux de la première fournée du Xbox Game Pass pour le mois de décembre 2020. Pas d'annonce claire, d'où le conditionnel, mais un teasing sur Twitter : on y aperçoit un email interne envoyé par la désormais célèbre Melissa McGamepass.

Celle-ci évoque un jeu très attendu qui sera disponible dans le programme dont elle porte, quel hasard, le nom. Si le titre est caché, elle livre un indice important.

Honestly we have no idea what gif or sinister red light Melissa is referring to pic.twitter.com/QaOK7jZNkM