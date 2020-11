Microsoft Flight Simulator : La réalité virtuelle arrive en décembre

Le simulateur qui a mis la tête à l'envers des possesseurs de gros PC de la rédaction se met continuellement à jour pour procurer toujours plus de plaisir aux pilotes virtuels. Le programme des prochaines semaines révèle que l'on pourra voler avec un casque sur la tête très bientôt.

Ceux d'entre vous qui disposent d'un casque de réalité virtuelle et souhaitent en profiter dans Microsoft Flight Simulator seront heureux d'appendre que la compatibilité VR arrivera le 22 décembre prochain. En Bêta depuis quelques semaines, la fonctionnalité apparaît sur la feuille de route que les développeurs communiquent à la communauté (voir dans notre galerie ci-dessous) comme présentée le 17 décembre.

La chose a été confirmée dans le live Twitch de ce mercredi 25 novembre dans lequel Jorg Neumann, à la tête du développement, les co-fondateurs d'Asobo Sebastian Wloch et Martial Bossard et la community manager Jayne Reynolds abordent cette roadmap de Flight Simulator. Le support concernera les casques VR passant par SteamVR, pas uniquement les casques Windows Mixed Reality.

Anarchy in the UK ?

En outre, après le Japon et les États-Unis ces dernières semaines, et parce que le travail pour apporter toujours plus d'authenticité ne s'arrête jamais, d'autres régions du monde vont avoir droit à des retouches importantes via les World Updates. La grosse mise à jour suivante concernera le Royaume-Uni, qui sera mis à jour le 26 janvier 2021. Attendez-vous à reconnaître plusieurs dizaines de points d'intérêt de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Écosse plus facilement tout en ayant accès à des aéroports toujours plus nombreux et détaillés.

Microsoft Flight Simulator est disponible sur PC.

