CD Projekt fin prêt pour la sortie de Cyberpunk 2077, la date ne bougera plus

Trois reports, ça laisse des traces. Et même si l'apparition de version de Cyberpunk 2077 ici et là peuvent laisser penser que l'on sera servis en temps et en heure, on doute toujours. Mais cette fois, c'est sûr, CD Projekt ne touchera plus à rien.

Les résultats financiers du dernier trimestre, du 1er juillet au 30 septembre 2020, ont été partagés par le groupe polonais. S'il en ressort une bonne santé globale, avec un chiffre d'affaires de 23,357 millions d'euros, que l'on doit en grande partie à un The Witcher III toujours attractif, surtout après la diffusion d'une certaine série sur Netflix, et une boutique GOG où les ventes ont progressé de 25 %, il reste une inquiétude que l'on peut légitimement avoir.

C'est sûr, hein ?

Mais qu'on se rassure, Cyberpunk 2077, dont les couleurs habillent le rapport d'Adam Kicinski (PDG) et Piotr Nieulubowicz (directeur financier, dans la vidéo ci-dessus), n'a plus aucune raison de dévier de sa trajectoire. Le document en question n'hésite pas, sur des pages entières, à rappeler la sortie mondiale fixée au 10 décembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Et mieux encore, la communication est prête à s'intensifier. Nous entrons au moment où le marketing va commencer à frapper fort.

CD Projekt promet que l'on verra Cyberpunk 2077 à New York, Londres, Paris, Hong Kong. Que le jeu dont le trailer de gameplay a cumulé 23 millions de vues en 3 jours aura droit à des publicités dans 55 pays et dans 34 langues différentes. Bref, on peut estimer que le dernier retard, qui a obligé une bonne partie des employés impliqués dans le projet à cravacher une dernière fois sans compter leurs heures, sera effectivement le dernier. Jusqu'à preuve du contraire.

