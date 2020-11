Xbox Series X|S : La "carte mémoire" Seagate baisse officiellement de prix

Lorsque Seagate et Microsoft ont dévoilé le prix de "carte d'extension de stockage" Seagate pour Xbox Series X|S en septembre dernier, beaucoup ont, et malgré la technologie embarquée, été surpris par son prix élevé. Un peu plus de deux semaines après la sortie des consoles next-gen de Microsoft, la facture vient d'être légèrement allégée.

À lire aussi : Des jeux PS5-Xbox Series X tournent mieux sur PS5, Microsoft réagit

Microsoft et Seagate viennent d'annoncer que la "carte d'extension de stockage" Seagate pour Xbox Series X|S est désormais disponible au prix de 249,99 euros. Pour rappel, cet accessoire était depuis sa sortie proposé au tarif de 269,99 euros. D'après le constructeur américain, il n'est pas question d'une promotion temporaire mais d'un "ajustement du prix" de la carte d'extension.

Comme indiqué précédemment, un des arguments de vente de cette carte est qu'elle permet non seulement d'accroître la capacité de stockage de sa console mais aussi de lancer des jeux stockés sur elle en conservant les performances obtenues lorsque les jeux sont installés sur le SSD interne de la Xbox Series X|S.

Si ces deux consoles sont également compatibles avec des SSD externes, et que ces derniers donnent la possibilité de stocker des jeux Xbox Series X|S (ainsi que des jeux rétrocompatibles), ces SSD externes ne permettent pas "de profiter des jeux optimisés pour Xbox Series X et S" ou de "reproduire la vitesse et les performances du SSD interne."

Pas assez cher mon fils

Pour rappel, Microsoft justifiait ainsi le prix de vente de la "carte d'extension de stockage" en septembre dernier :

La Xbox Velocity Architecture est une innovation clé de nos consoles de nouvelle génération, qui permettra de proposer une vitesse et des performances jamais vues mais aussi des expériences jusqu'ici inédites sur console. Pour obtenir ce niveau de qualité, nous avions besoin de composants bien plus coûteux que ceux que l'on peut trouver dans les disques durs et SSDs que l'on trouve sur PC.

À noter que la firme de Phil Spencer a déjà promis que d'autres marques proposeront par la suite des produits similaires à la carte de Seagate. Plus le temps va passer, plus l'offre va donc s'étoffer. Et avec l'arrivée de nouveaux produits aux capacités diverses, les tarifs devraient évoluer eux aussi.

Que pensez-vous de cette baisse de prix ? Est-elle suffisante pour vous inciter à vous procurer la carte Seagate ? En avez-vous déjà acheté une ? Estimez-vous que son prix se justifie ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.