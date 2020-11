Des jeux PS5-Xbox Series X tournent mieux sur la console de Sony, Microsoft réagit

Comme il était possible de le prévoir des mois avant la sortie de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, des comparatifs des titres sortant à la fois sur les deux consoles sont très vite apparus sur Internet lorsque les machines ont commencé à se retrouver dans la nature. Et malheureusement pour Microsoft, ces comparatifs ne sont généralement pas en sa faveur.

Depuis son annonce, la Xbox Series X est présentée par Microsoft comme la "console la plus puissante au monde." Mais dans les faits, cette puissance supérieure ne se ressent pas toujours lorsque les versions Xbox Series X et PS5 d'un même jeu sont comparées. En mode framerate élevé, Devil May Cry 5 tourne par exemple bien mieux sur la console next-gen de Sony que sur celle de Microsoft.

Assassin's Creed Valhalla, jeu pour lequel Ubisoft et Microsoft ont pourtant signé un accord marketing, souffre de plus grosses baisses de framerate sur Xbox Series X que sur PS5 (et subit également du screen tearing que seules les personnes disposant d'un écran compatible VRR peuvent éviter). Autre exemple, celui de Dirt 5. Lorsqu'il tourne sur Xbox Series X, le jeu de course de Codemasters affiche des graphismes de moins bonne qualité (surtout dans en mode résolution élevée) que lorsqu'il est utilisé sur PS5.

Interrogé à ce sujet par le site The Verge, Microsoft ne nie pas cette situation. La firme de Redmond affirme cependant qu'elle n'est que temporaire et qu'elle n'est pas représentative de ce que proposeront les jeux lorsqu'ils tournent sur Xbox Series X :

Nous avons connaissance de problèmes de performances rencontrés par une poignée de jeux optimisés sur Xbox Series X|S et travaillons activement avec nos partenaires à l'identification et la résolution de ces problèmes pour garantir une expérience optimale. Alors que nous débutons une nouvelle génération, nos partenaires découvrent à peine ce que les consoles next-gen peuvent faire. Des correctifs de bugs mineurs sont attendus tandis qu'ils apprennent à tirer pleinement parti de notre nouvelle plate-forme. Nous sommes désireux de continuer à travailler avec les développeurs afin d'explorer plus en profondeur les capacités des Xbox Series X|S à l'avenir.

Situation temporaire ?

Comme l'a montré le lancement de la Xbox One, une mauvaise impression initiale laissée par une console peut être difficile à arranger et peut avoir des conséquences sur le long terme. Microsoft va donc devoir faire en sorte d'aider les développeurs de jeux déjà sortis et à venir sur Xbox Series X|S à mieux exploiter ses consoles.

Cela étant dit, les sources de The Verge lui ont indiqué que Microsoft reste confiant quant aux capacités de sa console. La firme de Phil Spencer s'attendrait à ce que des améliorations sensibles des performances de ses consoles next-gen se fassent remarquer lorsque les outils de développement arriveront à maturité et lorsque la compatibilité "totale" de ses consoles avec la technologie RDNA 2 d'AMD sera exploitée.

Pour rappel, Phil Spencer déclarait récemment que la production des Xbox Series X|S avait été retardée pour garantir cette compatibilité "totale" avec le RDNA 2. Mais à l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas encore ce qu'apportera réellement la technologie d'AMD et en quoi sa compatibilité "totale" avec les Xbox Series X|S diffère de celle annoncée avec la PS5.

Que vous inspire cette situation ? Et que pensez-vous des déclarations de Microsoft à son sujet ? Croyez-vous qu'elle pourrait causer des problèmes d'image aux Xbox Series X|S sur le long terme ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.