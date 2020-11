Captain Tsubasa Rise of New Champions révèle ses 3 premiers joueurs en DLC

Quelques semaines après sa sortie, le fort amusant Captain Tsubasa : Rise of New Champions partageait sa feuille de route, expliquant tout ce qui allait être ajouté jusqu'au printemps 2021. L'heure de savoir ce qui nous réchauffera en hiver est arrivée.

Comme l'a révélé Bandai Namco, début décembre, Captain Tsubasa : Rise of New Champions accueillera trois joueurs supplémentaires en DLC, compris dans le Character Pass à 24,99 euros. Sans plus attendre, nous allons vous donner les noms de ces personnages que les plus fervents des fans de l'oeuvre de Yoichi Takahashi connaissent à coup sûr :

Stefan Lévine - Technique : Feinte de l'aurore - Le milieu de terrain honoraire suédois. Il est polyvalent. La Feinte de l'aurore est un dribble qui améliore la technique lorsque vous passez un adversaire.

Ricardo Espadas - Technique et compétence : Gardien miraculeux / Tir feinté - Le gardien de la sélection junior mexicaine. Il passera lui aussi à l'attaque ! Ses compétences de contre-attaque sont développées et il peut passer à l'attaque en améliorant son statut.

Singprasert Bunaak - Technique : Dribble muay-thaï / Blocage tenace - Le défenseur de la sélection junior thaïlandaise. Ses compétences s'inspirent du muay-thaï. Ce puissant défenseur peut réduire le niveau de compétence de l'adversaire d'un violent tacle et d'un blocage.

Vous pouvez retrouver les illustrations associées aux futurs arrivants, que vous pourrez évidemment ajouter à votre équipe de rêve, dans notre galerie d'images ci-dessous.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions est disponible sur PC, PS4 et Nintendo Switch.

